Volgens Wayne Rooney zijn de slechte prestaties van Manchester United de laatste weken vooral te wijten aan de houding van de spelers. Manager Ole Gunnar Solskjaer ligt zwaar onder vuur, maar clubicoon Rooney vindt dat niet helemaal terecht.

"De spelers krijgen een hoop betaald, maar ze voeren hun taken niet goed genoeg uit. Ze moeten hun verantwoordelijkheid pakken", zei de 36-jarige Rooney, die momenteel coach van Championship-club Derby County is, donderdagavond tegen Engelse media.

"Het zijn wereldsterren en ze leveren niet, terwijl bij een club als United veel meer gevraagd wordt. Ik zie te veel spelers die niet bereid zijn hard te werken, te sprinten of te doen wat er gevraagd wordt. Dat kan niet. En dan vertellen jullie me dat dat de schuld van de manager is. Ik vraag het me af hoor."

Manchester United begon nog goed aan het seizoen en leek met de komst van Cristiano Ronaldo een serieuze titelkandidaat te worden, maar 'The Red Devils' hielden slechts één punt over aan de laatste vier Premier League-duels en staan nu teleurstellend zevende. Het dieptepunt was de 0-5-afstraffing tegen aartsrivaal Liverpool van afgelopen weekend.

Manchester United was zondag op eigen veld kansloos tegen Liverpool. Manchester United was zondag op eigen veld kansloos tegen Liverpool. Foto: Getty Images

Rooney: 'Er is geen excuus om niet te werken'

Vanwege de slechte prestaties ligt manager Solskjaer onder een vergrootglas en wordt er al flink gespeculeerd over zijn ontslag. Dat is niet helemaal terecht, vindt Rooney. "Ik ken Solskjaer, hij is een vechter. Hij zal erin blijven geloven en meer uit zijn spelers willen halen. De verantwoordelijkheid ligt bij hen."

"Bij Derby County weten mijn spelers dat ze niet spelen als ze niet hard genoeg werken. Er is geen excuus om niet te werken. Het is het eerste wat ik tegen de spelers zei toen ik de baan aannam", aldus Rooney, die zelf tussen 2004 en 2017 bij United speelde en met 253 doelpunten de topscorer aller tijden van de club is.

Voor Manchester United gaat het seizoen zaterdag verder met een uitwedstrijd in de Premier League tegen Tottenham Hotspur (aftrap 18.30 uur). Mocht United opnieuw tegen een zeperd aanlopen, dan lijken de dagen van manager Solskjaer geteld.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League