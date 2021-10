Bij Willem II was de teleurstelling groot na de verrassende 3-0-nederlaag bij RKC Waalwijk in de openingsronde van de TOTO KNVB Beker. Trainer Fred Grim van de Tilburgers had er al vroeg in de wedstrijd geen goed gevoel over.

"Of ik deze avond in een paar zinnen kan samenvatten? Nou, dat kan in een paar woorden denk ik: totale off-day. Dat merkte ik al heel snel in de beginfase van de wedstrijd", zei Grim na afloop van de wedstrijd in Waalwijk in gesprek met ESPN.

"Met name in balbezit... Ik vond dat we heel slordig waren. Veel combinaties mislukten, passes gingen achter de man of over de zijlijn. Je kon zien dat we niet in de wedstrijd zaten. RKC was net wat agressiever en anticipeerde steeds net iets eerder. Natuurlijk zijn we daar pissig over."

De nederlaag van Willem II was extra pijnlijk omdat RKC veel van de gebruikelijke basisspelers rust gaf en dus niet op oorlogssterkte begon. "We hebben deze wedstrijd heel serieus benaderd, maar ik vind dat we het heel slecht hebben gedaan vanavond", aldus Grim, die afgelopen zomer overstapte van RKC naar Willem II.

Ook verdediger Emil Bergström was niet blij met het optreden van de Tilburgers in Waalwijk. "Dit is heel pijnlijk. Natuurlijk zijn we heel teleurgesteld. Iedereen was stil in de kleedkamer na afloop. Het is moeilijk te zeggen waarom dit zo fout kon gaan", zei hij tegen het Brabants Dagblad.

Willem II had vorige maand in de competitie nog met 1-2 bij RKC gewonnen, maar van onderschatting was volgens Bergström geen sprake. "Nee, dat was het zeker niet. We wilden dolgraag door in de beker, omdat het de snelste weg is richting Europees voetbal."