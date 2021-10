Diego Simeone was donderdagavond na afloop van de Spaanse competitiewedstrijd tussen Levante en zijn Atlético Madrid (2-2) niet te spreken over de arbitrage. De Argentijnse coach, die zelf ook met rood werd weggestuurd, klaagde over de twee strafschoppen die de thuisploeg kreeg.

"De scheidsrechter (Pablo González Fuertes, red.) vindt alles een penalty. Jullie journalisten zijn hier om commentaar te geven en naar de regels te kijken... Maar er gaat toch niets veranderen, hoeveel ik ook denk dat het zou moeten. Dus laat me er maar niet over praten", zei Simeone tegen Spaanse media.

Atlético kwam tegen Levante tweemaal op voorsprong, maar twee keer kwam de thuisploeg langszij door een benutte penalty van Enis Bardhi. De eerste penalty (37e minuut) kwam tot stand na een overtreding van Luis Suárez. Bij de tweede strafschop, in de 87e minuut, werd hands van Renan Lodi bestraft na tussenkomst van de VAR.

"We moeten ons als team verbeteren en de prestaties van de scheidsrechter niet als excuus gebruiken", vervolgde Simeone. "Het team moet groeien en zich niet verontschuldigen voor de strafschoppen of voor de vele gele kaarten die we kregen."

De 51-jarige Simeone kreeg zelf ook twee keer geel en werd tien minuten voor tijd met rood weggestuurd vanwege commentaar op de arbitrage. De oefenmeester wilde ook over die beslissing niet veel zeggen. "Ik deed iets waarvan de scheidsrechter vond dat het niet kon."

Atlético Madrid staat door het gelijkspel bij Levante op de zesde plaats in La Liga met negentien punten na tien wedstrijden. De achterstand op Real Sociedad in vier punten, maar de Baskische koploper speelde wel een wedstrijd meer.

