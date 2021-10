Xavi heeft tijdens een persconferentie bij zijn huidige club Al Sadd niet willen reageren op geruchten over het trainerschap bij FC Barcelona. Volgens Spaanse media is er echter al een akkoord met de club uit Qatar over de beoogd opvolger van Ronald Koeman.

"Ik ben op dit moment met al mijn aandacht bij mijn club Al Sadd", zei de 41-jarige Xavi donderdag. "Ik kan dus nergens anders over praten."

De voormalige middenvelder, die vrijwel zijn hele carrière voor de Spaanse topclub voetbalde, werkt sinds 2019 als trainer in Qatar bij Al Sadd. Hij is de voornaamste kandidaat om de positie van Koeman over te nemen.

Xavi was de laatste jaren al vaker in beeld als hoofdtrainer van Barcelona. De Catalaan, die met 'zijn' club 25 prijzen pakte waaronder vier keer de Champions League, wilde echter niet tussentijds instappen.





Al Sadd zou Xavi tot en met woensdag willen behouden

Volgens Spaanse media als El Mundo Deportivo heeft de clubleiding van Al Sadd nu wel groen licht gegeven voor de overstap. Toen Xavi afgelopen zomer nog zijn contract verlengde tot medio 2023, zou hem een toezegging zijn gedaan dat hij tussentijds naar Barcelona mag vertrekken.

Al Sadd zou zelfs geen afkoopsom voor de trainer verlangen. De Qatarezen hopen wel in de toekomst een vriendschappelijke wedstrijd tegen 'Barça' te mogen spelen.

De club wil Xavi wel tot en met woensdag behouden. Dan speelt de koploper van Qatar de topper tegen nummer twee Lekhwiya. Barcelona zou de beoogde nieuwe trainer liever al dinsdag binnenboord hebben, als de club in de Champions League tegen Dynamo Kiev speelt.

Donderdag werd al bekend dat voormalig Spaans international Sergi Barjuán als interim-coach de leiding krijgt bij Barcelona. De oud-verdediger had het tweede elftal onder zijn hoede.

