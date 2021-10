Bondscoach Mark Parsons van de Oranjevrouwen spreekt na de EK-loting van "uitdagende tegenstanders". De titelverdediger werd in Manchester gekoppeld aan Zweden, Zwitserland en Rusland in groep C.

Parsons kijkt vooral uit naar de eerste groepswedstrijd op 9 juli tegen titelkandidaat Zweden, de nummer twee van de wereldranglijst en verliezend finalist van de Olympische Spelen afgelopen zomer in Japan. "Dat duel is meteen een hoogtepunt voor het hele toernooi", zegt de 35-jarige bondscoach. "Ik zie het als een voordeel om zo'n sterk land al vroeg te treffen."

De beste twee landen van poule C, met wedstrijden in Sheffield en Leigh, plaatsen zich voor de kwartfinales. Op papier zijn Zwitserland (20e op de FIFA-ranglijst) en Rusland (24e) de mindere ploegen. "Maar er zit veel kwaliteit in deze poule", oordeelt Parsons, die tot het einde van de Amerikaanse competitie (met play-offs eind november) zijn werk als clubtrainer van Portland Thorns afmaakt.

"Van Zwitserland en Rusland weten we hoe ze tactisch spelen. We zijn elkaar in het verleden vaker tegengekomen. We kennen de individuele kwaliteiten van hun speelsters", aldus Parsons, die nu al zin heeft in het EK. "Het wordt het sterkst bezette toernooi om de Europese titel dat we ooit hebben gezien."

De poule-indeling van het EK van komende zomer. De poule-indeling van het EK van komende zomer. Foto: Getty

Wiegman met Engeland in eenvoudige poule

Oranje veroverde ruim vier jaar geleden onder Sarina Wiegman de Europese titel. Nu hoopt zij als bondscoach van Engeland op nieuw succes. Engeland (8e op de FIFA-ranglijst) heeft in groep A met Noorwegen (12e), Oostenrijk (21e) en Noord-Ierland (48e) een gunstige loting.

Toch wilde Wiegman tegen SkySports niet zeggen dat ze blij is met de poule. "Het maakt niet uit of ik tevreden ben of niet, het is nu gewoon een feit dat we tegen deze landen moeten spelen. We moeten ons gewoon zo goed mogelijk voorbereiden."

Toen Noord-Ierland als tegenstander uit de koker kwam, klonk er enthousiast geroezemoes in de zaal. Wiegman had ook door dat het Britse onderonsje voor extra spanning kan zorgen. "We kennen Noord-Ierland gelukkig al goed, daar hebben we pas nog tegen gespeeld", doelde ze op de 4-0-zege van vorige maand. "We weten wat we ongeveer kunnen verwachten."

"Met Nederland heb ik vaak tegen Noorwegen gespeeld", verwees ze onder meer naar een 7-0-oefenzege in de aanloop naar de Olympische Spelen. "Maar alle landen op het EK zullen sterk zijn."