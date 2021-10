Atlético Madrid heeft donderdagavond opnieuw punten verspeeld in La Liga. De regerend landskampioen verspeelde door een discutabele penalty punten bij Levante: 2-2. Atlético-coach Diego Simeone werd in de slotfase naar de tribune gestuurd. In Italië staat Napoli na een 3-0-zege op Bologna bovenaan.

Atlético kwam tegen laagvlieger Levante na twaalf minuten op voorsprong via Antoine Griezmann, die met een kopbal zijn eerste treffer in La Liga maakte sinds zijn terugkeer in Madrid. Enis Bardhi herstelde het evenwicht acht minuten voor rust uit een penalty.

Een kwartier voor tijd bracht Matheus Cunha Atlético weer op voorsprong, waarna een hectische slotfase aanbrak. Tien minuten voor tijd ontving Simeone zijn tweede gele kaart en in de negentigste minuut kreeg Levante opnieuw een penalty, die wederom werd benut door Bardhi.

In de acht minuten blessuretijd werd niet meer gescoord. Kort na het laatste fluitsignaal kreeg Rober Pier van Levante nog zijn tweede gele kaart wegens protesteren.

Atlético leed zo voor de tweede keer op rij puntenverlies, nadat afgelopen weekend al met 2-2 gelijk werd gespeeld tegen Real Sociedad. De ploeg van Simeone bezet nu de zesde plek.

Sociedad koploper in Spanje

Real Sociedad is na een 0-2-zege op middenmoter Celta de Vigo koploper in La Liga. Oud-Willem II'er Aleksander Isak opende kort na rust de score voor Sociedad. Aritz Elustondo zorgde tien minuten voor tijd voor de 0-2. Real Madrid en Sevilla hebben minder wedstrijden gespeeld en kunnen nog in punten gelijk komen met de Basken.

Sociedad, in de Europa League poulegenoot van PSV, verloor alleen de openingswedstrijd van het seizoen tegen FC Barcelona (4-2). Inclusief Europese duels is de ploeg uit San Sebastian al dertien duels op rij ongeslagen.

Stand bovenin La Liga 1. Real Sociedad 11-24 (+7)

2. Real Madrid 10-21 (+13)

3. Sevilla 10-21 (+10)

4. Real Betis 11-21 (+7)

5. Rayo Vallecano 11-19 (+6)

Napoli bovenaan in Italië na zege op Bologna

Ook de Serie A heeft een ongebruikelijke koploper. Napoli staat na een 3-0-thuiszege op Bologna bovenaan.

In Stadio Diego Armando Maradona opende Fabián Ruiz al na ruim een kwartier spelen de score. Lorenzo Insigne benutte zowel voor als na rust een strafschop en bracht de stand op 3-0.

Bij Bologna kwamen Sydney van Hooijdonk en Mitchell Dijks tien minuten voor tijd als invaller in het veld. Jerdy Schouten bleef negentig minuten op de bank. Bologna staat twaalfde in de Serie A.

Stand bovenin Serie A 1. Napoli 10-28 (+19)

2. AC Milan 10-28 (+14)

3. Inter 10-21 (+14)

5. AS Roma 10-19 (+8)

5. Atalanta 10-18 (+6)

