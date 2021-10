Real Sociedad is na een 0-2-zege op middenmoter Celta de Vigo de nieuwe koploper in La Liga. Real Madrid, Sevilla en Atlético Madid hebben overigens minder wedstrijden gespeeld en kunnen in punten gelijk komen met de Basken.

Oud-Willem II'er Aleksander Isak opende kort na rust de score voor Sociedad. Aritz Elustondo zorgde tien minuten voor tijd voor de 0-2.

Sociedad, in de Europa League poulegenoot van PSV, verloor alleen de openingswedstrijd van het seizoen tegen FC Barcelona (4-2). Inclusief Europese duels is de ploeg uit San Sebastian al dertien duels op rij ongeslagen.

Later op donderdag speelt Atlético Madrid uit tegen Levante in La Liga.

Stand bovenin La Liga 1. Real Sociedad 11-24

2. Real Madrid 10-21

3. Sevilla 10-21

4. Real Betis 11-21

5. Rayo Vallecano 11-19

