Bristol Rovers-manager Joey Barton is donderdag door het stof gegaan. De trainer had de prestaties van de League Two-club vergeleken met de Holocaust.

Barton deed de bewuste uitspraken zaterdag na de 3-1-nederlaag tegen Newport County. "Er kwam iemand in, hij begon goed aan de wedstrijd, maar toen vond de Holocaust plaats, een nachtmerrie, een absolute ramp", zei hij.

De vergelijking met de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog schoot in het verkeerde keelgat bij enkele organisaties die antisemitisme bestrijden in Groot-Brittannië. "De slechte prestaties van een speler of team te vergelijken met de Holocaust, geeft blijk van een een gebrek aan kennis over de martelingen en het leed dat is toegebracht aan een kwetsbare groep in de samenleving", regeerde The Bristol Holocaust Memorial Day Steering Group.

Barton ontving ook een brief van voetbalbond FA, die hem verzocht beter op zijn taalgebruik te letten.

Barton belooft beterschap voor de toekomst

De 39-jarige Barton kwam als middenvelder van onder meer Newcastle United en Manchester City regelmatig in het nieuws met harde overtredingen en incidenten buiten het veld. Hij speelde één interland voor Engeland.

Donderdag bood Barton zijn excuses aan en beloofde beterschap in de toekomst. "Het laatste wat je wil, is dat mensen zich aangevallen voelen. Als iemand zich gekwetst voelt, dan bied ik hem of haar zijn excuses aan.

"De FA had groot gelijk dat ze mij een brief hebben geschreven", zei de trainer. "Ik zal in de toekomst betere vergelijkingen maken. Maar nogmaals: ik had niet de bedoeling om iemand kwaad te maken of te kwetsen."