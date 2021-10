SC Cambuur heeft donderdag zonder problemen de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker bereikt. Op Sportpark De Toekomst wonnen de Friezen met 0-5 van de amateurs van Ajax. Omdat het duel was bestempeld als risicowedstrijd mocht Cambuur geen supporters meenemen naar Amsterdam.

Het bestuur van Cambuur had zich in de aanloop naar het duel boos gemaakt om het besluit van burgemeester Joyce Langenacker van de gemeente Ouder-Amstel om geen supporters toe te laten. Uit solidariteit met de fans stuurde Cambuur daarom "een minimale delegatie" naar het bekerduel.

De amateurs van Ajax hielden alleen in het eerste kwart van de wedstrijd stand. Xamm Flemming hielp de bezoekers op gang door in de 22e minuut de bal op ongelukkige wijze in zijn eigen doel te werken. Tien minuten voor rust maakte Filip Krastev met een kopbal 0-2 en aanvoerder Erik Schouten zorgde voor een 0-3-ruststand.

In de tweede helft bleef het spelbeeld hetzelfde en liep de Eredivisionist verder uit. In de 57e minuut werkte Stefan Smal de bal uit een corner in zijn eigen doel en Nick Doodeman bepaalde een kwartier voor tijd de eindstand met een behendige lob.

Bij Cambuur maakte Maxim Gullit zijn debuut in de basis. De zoon van Ruud Gullit, die deze zomer overkwam van AZ, was vorige maand al wel een keer ingevallen bij zijn nieuwe werkgever.

Om 21.00 uur wordt de eerste speelronde van het bekertoernooi afgesloten met de wedstrijd tussen RKC Waalwijk en Willem II.

Bekijk de uitslagen en het programma in de TOTO KNVB Beker