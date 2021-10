RKC Waalwijk heeft zich donderdag met veel overtuiging geplaatst voor de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker. De ploeg van trainer Joseph Oosting won met 3-0 van Willem II, dat een zeer matige indruk maakte. Eerder op de avond rekende SC Cambuur probleemloos af met de amateurs van Ajax (0-5).

RKC had in het Mandemakers Stadion weinig te duchten van de Tilburgers, die pas halverwege de tweede helft tevergeefs hun eerste en enige uitgespeelde kans - Mats Köhlert kopte in de handen van keeper Issam El Maach - van de wedstrijd creëerden. De Waalwijkers kwamen ook niet tot veel mogelijkheden, maar waren wel uiterst effectief.

In de 21e minuut was het bij de eerste kans voor RKC direct raak. Iliass Bel Hassani tikte de bal in de rechterhoek op aangeven van Lennerd Daneels. Kort na rust maakte Finn Stokkers er 2-0 van. Een lange bal van Lars Nieuwpoort belandde met wat geluk bij de 25-jarige aanvaller, die Willem II-doelman Timon Wellenreuther omspeelde en beheerst binnenschoot.

In de zeventigste minuut bepaalde Saïd Bakari de eindstand. Ayman Azhil stuurde Yassin Oukili de diepte in, waarna de middenvelder de bal teruglegde. Bakari schoot de bal vervolgens op fraaie wijze in de rechterhoek.

Willem II zet met de nederlaag in Waalwijk een moeizame periode voort. De ploeg van trainer Fred Grim, die de afgelopen drie seizoenen nog aan het roer stond bij RKC, wist de afgelopen vier duels niet te winnen. Dankzij een goede seizoensstart staan de Brabanders nog wel op de vijfde plek in de Eredivisie. RKC staat op de veertiende positie. De loting voor de tweede ronde van het bekertoernooi is zaterdag.

SC Cambuur beleefde een probleemloze avond tegen de amateurs van Ajax. SC Cambuur beleefde een probleemloze avond tegen de amateurs van Ajax. Foto: ANP

Cambuur zonder fans te sterk voor amateurs Ajax

SC Cambuur won eerder op de avond op Sportpark De Toekomst met 0-5 van de amateurs van Ajax. Omdat het duel was bestempeld als risicowedstrijd mocht Cambuur geen supporters meenemen naar Amsterdam.

Het bestuur van Cambuur had zich in de aanloop naar het duel boos gemaakt om het besluit van burgemeester Joyce Langenacker van de gemeente Ouder-Amstel om geen supporters toe te laten. Uit solidariteit met de fans stuurde Cambuur daarom "een minimale delegatie" naar het bekerduel.

De amateurs van Ajax hielden alleen in het eerste kwart van de wedstrijd stand. Xamm Flemming hielp de bezoekers op gang door in de 22e minuut de bal op ongelukkige wijze in zijn eigen doel te werken. Tien minuten voor rust maakte Filip Krastev met een kopbal 0-2 en aanvoerder Erik Schouten zorgde voor een 0-3-ruststand.

In de tweede helft bleef het spelbeeld hetzelfde en liep de Eredivisionist verder uit. In de 57e minuut werkte Stefan Smal de bal uit een corner in zijn eigen doel en Nick Doodeman bepaalde een kwartier voor tijd de eindstand met een behendige lob.

Bij Cambuur maakte Maxim Gullit zijn debuut in de basis. De zoon van Ruud Gullit, die deze zomer overkwam van AZ, was vorige maand al wel een keer ingevallen bij zijn nieuwe werkgever.

Bekijk de uitslagen en het programma in de TOTO KNVB Beker