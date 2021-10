Feyenoord gaat de open brief die zestien supportersgroeperingen aan de raad van commissarissen (rvc) hebben gestuurd bespreken met de officiële supportersvereniging, FSV De Feijenoorder. Diverse groeperingen deden op de dag dat algemeen directeur Mark Koevermans zijn vertrek aankondigde de oproep om in gesprek te mogen met de clubleiding.

"Onze vaste gesprekspartner voor supporterszaken is al jaren de FSV", zegt een woordvoerder van Feyenoord in een korte reactie. "We zien op de website dat zij de brief omarmen. We zullen de brief dan ook bij een van de reguliere overleggen met de FSV bespreken."

Koevermans kondigde woensdag aan dat hij wegens bedreigingen vertrekt uit De Kuip. In september werden 's nachts de ruiten van zijn huis ingegooid en zijn voordeur beklad, vermoedelijk door leden van de harde kern van de club.

Op de deur stond met zwarte graffiti RJK gespoten, wat staat voor Rotterdam Jongeren Kern, een groep jonge hooligans. RJK is een van de supportersgroepen die nu een open brief aan de rvc hebben gestuurd.

Supporters vragen in open brief om dialoog met rvc

In die brief verzoeken zestien supportersverenigingen van Feyenoord een dialoog te starten. Lang niet al die groepen zijn bekend bij Feyenoord.

"Elke Feyenoorder weet dat de oplossing even eenvoudig als doortastend is: bestuurders en supporters moeten met elkaar dezelfde kant op gaan bewegen. Want kansen op succes worden vergroot als supporters vanaf het begin transparant betrokken worden", staat in de brief.

"Het grote onderliggende probleem van deze oneliner is dat supporters en club al tientallen jaren uit elkaar aan het groeien zijn, een feit dat voornamelijk voortkomt uit het idee dat praten nergens toe leidt", schrijven de fans. "De vele honderden uren die club en supporters met elkaar om tafel hebben gezeten, hebben niet bijgedragen aan enige vorm van acceptatie en/of toenadering."