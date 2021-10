RKC Waalwijk-Willem II ·

Aftrap! De bal rolt weer in het Mandemakers Stadion. Bij Willem II komen Roemeratoe en Meerveld in het veld voor Llonch en Saglam en bij RKC wordt Gaari vervangen door Bakari. Kan RKC de voorsprong vasthouden of knokt Willem II zich terug in de wedstrijd?