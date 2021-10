De Oranjevrouwen zijn donderdag bij de loting voor het EK van 2022 aan het sterke Zweden gekoppeld. Ook Rusland en Zwitserland werden bij de loting in Manchester bij Nederland in groep C geplaatst.

Oranje speelt zijn poulewedstrijden in het noordwesten van Engeland; in Sheffield en Leigh. De eerste poulewedstrijd is op 9 juli in Sheffield tegen het sterke Zweden, dat afgelopen zomer in de finale van de Olympische Spelen pas na strafschoppen verloor van Canada. Zweden staat tweede op de FIFA-ranglijst, Nederland is de nummer vier.

Rusland, de nummer 24 van de FIFA-ranglijst, is op 13 juli in Leigh de tweede opponent van Oranje. Vier dagen later treft Nederland in Sheffield Zwitserland, de mondiale nummer twintig. De beste twee landen van elke poule plaatsen zich voor de knock-outfase. Als Oranje de kwartfinales haalt, treft het daar een ploeg uit groep D.

De ploeg van bondscoach Mark Parsons was bij de loting groepshoofd en ontliep daardoor Duitsland, Frankrijk en gastland Engeland, dat wordt geleid door voormalig Oranje-bondscoach Sarina Wiegman.

Groepsindeling EK vrouwenvoetbal 2022 Groep A: Engeland, Oostenrijk, Noorwegen, Noord-Ierland

Groep B: Duitsland, Denemarken, Spanje, Finland

Groep C: Nederland, Zweden, Rusland, Zwitserland

Groep D: Frankrijk, Italië, België, IJsland

Openingsduel op Old Trafford, finale op Wembley

Oranje is titelverdediger op het EK. In 2017 wist Nederland onder Wiegman het toernooi in eigen land te winnen.

Het toernooi in Engeland zou aanvankelijk al afgelopen zomer worden gespeeld, maar omdat het EK voor mannen een jaar verschoven werd vanwege het coronavirus, is ook besloten het toernooi voor vrouwen met een jaar uit te stellen.

Het EK begint op 6 juli op Old Trafford in Manchester met de wedstrijd tussen Engeland en Oostenrijk. De finale is op 31 juli op Wembley.