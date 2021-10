Wout Weghorst ontbreekt ook zaterdag nog wanneer VfL Wolfsburg het in de Bundesliga opneemt tegen Bayer Leverkusen. Het wordt voor de Duitse club het eerste duel sinds het ontslag van trainer Mark van Bommel.

Weghorst testte vorige week positief op het coronavirus en miste daardoor het duel met Red Bull Salzburg in de Champions League en de competitiewedstrijd tegen SC Freiburg. Beide duels gingen verloren, waarna de club zondag Van Bommel ontsloeg.

Van Bommels opvolger Florian Kohfeldt bevestigde dat Weghorst, die eerder zijn twijfel uitsprak over het nut van vaccineren, zaterdag nog ontbreekt. "Maar de kans is groot dat Wout er dinsdag tegen Salzburg weer bij is", aldus de nieuwe trainer.

Wolfsburg is al acht duels zonder zege en is in de Bundesliga afgezakt naar de negende plaats. Kohfeldt zegt desondanks een goede indruk te hebben gekregen van zijn selectie.

"Om het elftal hoef je je geen zorgen te maken wat betreft de mentaliteit", zei hij donderdag bij zijn officiële presentatie. "Ik heb een ploeg aangetroffen die volgens mij intact is en alleen een bepaalde oriëntatie nodig heeft over de speelstijl."

Het duel tussen Leverkusen en Wolfsburg begint zaterdag om 15.30 uur.

Florian Kohfeldt leidde donderdag zijn eerste training bij VfL Wolfsburg. Florian Kohfeldt leidde donderdag zijn eerste training bij VfL Wolfsburg. Foto: AP

