Feyenoord heeft donderdag het contract van assistent-trainer John de Wolf met drie jaar verlengd. De oud-voetballer van de club ligt nu tot medio 2025 vast bij de Rotterdammers.

De 58-jarige De Wolf had een aflopende verbintenis bij Feyenoord, waar hij sinds oktober 2019 in dienst is als assistent-trainer. De Wolf was eerst de rechterhand van Dick Advocaat en sinds dit seizoen van Arne Slot.

"Feyenoord is mijn club, mijn thuis. Ik geniet er ongelofelijk van om elke dag op het veld te staan met de spelers van Feyenoord. We zijn hier aan iets moois bezig, een ontwikkeling waar ik veel vertrouwen in heb. Dus is het mooi dat de club met deze contractverlenging hetzelfde vertrouwen uitspreekt in mij als persoon", zegt De Wolf donderdag op de site van Feyenoord.

Ook technisch directeur Frank Arnesen is blij met het nieuwe contract voor De Wolf. "Hij is een clubman in hart en nieren die sinds zijn toevoeging aan de technische staf heeft laten blijken dat hij zowel op het trainingsveld als in de kleedkamer van enorm veel toegevoegde waarde is. Logisch dus dat we hem langer aan ons willen binden."

De Wolf was voor zijn periode de hoofdtrainer van onder meer Spakenburg en GVVV, die beide uitkomen in de Tweede Divisie. Als voetballer speelde De Wolf tussen 1989 en 1994 ruim honderd wedstrijden voor Feyenoord.