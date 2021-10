De grootste supportersvereniging van Feyenoord heeft donderdag alsnog stelling genomen tegen de bedreigingen aan het adres van algemeen directeur Mark Koevermans, die woensdag opstapte. FSV De Feijenoorder noemt het "triest en verwerpelijk".

"Hij moet op inhoud worden beoordeeld door de raad van commissarissen, niet door ons", zegt Eduard Cachet, bestuurslid van FSV De Feijenoorder. "Het is bizar dat iemand op basis van bedreigingen ervoor kiest om weg te gaan. We moeten het politieonderzoek afwachten tot we duidelijk weten uit welke hoek de bedreigingen komen."

Woensdag deelde FSV De Feijenoorder, dat de officiële supportersvereniging is van de vijftienvoudig landskampioen, via de sociale media een open brief van bijna twintig losse fangroeperingen aan de raad van commissarissen. Daarin vragen zij om een dialoog tussen de clubleiding en de achterban.

"Elke Feyenoorder weet dat de oplossing even eenvoudig als doortastend is: bestuurders en supporters moeten met elkaar dezelfde kant op gaan bewegen", staat in de brief. "Want kansen op successen worden vergroot als supporters vanaf het begin transparant betrokken worden. Het grote onderliggende probleem van deze oneliner is dat supporters en club al tientallen jaren uit elkaar aan het groeien zijn."

'Anders groei je alleen maar verder uit elkaar'

FSV De Feijenoorder benadrukt nu dat het niet tot de afzenders van de brief behoort. "We vinden het wel belangrijk dat de dialoog wordt gezocht, in de hoop zo meer excessen te voorkomen", zegt Cachet.

"Als je niet met dit soort groepen in gesprek gaat, groei je alleen maar verder uit elkaar. Ik zeg niet dat de gasten die deze brief hebben opgesteld de problemen veroorzaken, dat is in dit geval ook niet relevant. Maar wat betreft het aangaan van de dialoog is hierin voor iedereen winst te behalen. In welke vorm en frequentie, dat is de volgende vraag."

Als officiële supportersvereniging heeft FSV De Feijenoorder regelmatig overleg met de clubleiding. "Daarin wordt alles besproken, ook wat we kunnen doen om de excessen tegen te gaan. Dat is niet makkelijk."

Het is nog niet bekend wie de opvolger wordt van Koevermans, die op 1 december vertrekt bij de Rotterdamse club.