David Henderson, de zakenman die de vlucht regelde waarmee voetballer Emiliano Sala verongelukte, is donderdag door een jury in Groot-Brittannië schuldig bevonden aan "het in gevaar brengen van de veiligheid van een vliegtuig".

De 67-jarige Brit gaf piloot David Ibbotson in januari 2019 zonder toestemming van de autoriteiten opdracht om Sala naar Engeland te vliegen. De aanvaller zou daar zijn miljoenentransfer van FC Nantes naar Cardiff City afronden, maar hij kwam nooit aan.

Het vliegtuig met Sala aan boord stortte neer in het Kanaal nabij Guernsey. Zowel de 28-jarige aanvaller als de 59-jarige piloot Ibbotson overleefde de crash niet. Later werd alleen het lichaam van Sala teruggevonden.

Henderson hoort straf op 12 november

Gedurende het onderzoek werd al bekend dat Ibbotson geen licentie had voor commerciële vluchten. Ook had hij geen permissie om in de nacht te vliegen en was zijn licentie om een Piper Malibu-toestel te besturen verlopen.

Een meerderheid van de twaalfkoppige jury besloot na 7,5 uur beraad dat Henderson schuldig is aan het regelen van het bewuste vliegtuig. Hij hoort op 12 november hoe hoog zijn straf is.

Met de transfer van Sala was naar verluidt een bedrag van circa 20 miljoen euro gemoeid. De FIFA besloot later dat Cardiff City alsnog een bedrag van 6 miljoen euro aan Nantes moest betalen.