FC Barcelona heeft donderdag bevestigd dat Sergi Barjuán voorlopig als interim-trainer de honneurs waarneemt. De coach van het tweede elftal is de tijdelijke opvolger van Ronald Koeman, die woensdagavond werd ontslagen.

De 49-jarige Sergi wordt donderdagmiddag door voorzitter Joan Laporta voorgesteld aan de selectie, die daarna nog een training afwerkt. Hij blijft voor de groep staan tot FC Barcelona een definitieve opvolger voor Koeman heeft aangesteld, al lijkt dat niet heel lang meer te duren.

Volgens Spaanse media is FC Barcelona al persoonlijk akkoord met Xavi, die op dit moment trainer van Al Sadd is. De Catalanen zullen wel een afkoopsom moeten betalen, want de voormalige middenvelder ligt nog tot medio 2023 vast in Qatar. Naar verluidt gaat om een bedrag van 1 miljoen euro.

Sergi is net als Koeman en Xavi een bekende oud-speler van Barcelona. De linksback speelde 56 interlands voor Spanje. Hij debuteerde in 1993 onder trainer Johan Cruijff in de hoofdmacht van Barcelona en speelde in die jaren samen met Koeman.

De Spanjaard, die met de club onder meer drie landstitels en de Europa Cup II won, was eerder trainer voor onder meer UD Almería en RCD Mallorca voordat hij afgelopen zomer terugkeerde bij FC Barcelona.

Sergi en Laporta geven donderdag persconferentie

Koeman stond door de teleurstellende resultaten van dit seizoen al langer onder druk bij FC Barcelona en hoorde woensdagavond, enkele uren na de 1-0-nederlaag bij Rayo Vallecano, dat hij het veld moet ruimen. De Nederlander was sinds augustus 2020 coach van de Catalanen, waarmee hij vorig seizoen de Copa del Rey won.

Zijn tijdelijke opvolger Sergi zal in ieder geval zaterdag in de dug-out zitten als FC Barcelona een thuiswedstrijd tegen Deportivo Alavés speelt. Drie dagen later wacht een uitwedstrijd tegen Dynamo Kiev in de groepsfase van de Champions League.

Sergi geeft donderdagmiddag samen met Laporta een persconferentie om vooruit te blikken op het treffen met Alavés. Het is nog niet officieel bekend wat er met Koemans assistenten Alfred Schreuder en Henrik Larsson gaat gebeuren, maar zij moeten hoogstwaarschijnlijk ook vertrekken bij Barcelona.