Xavi Hernández wordt de nieuwe trainer van FC Barcelona. De voormalige middenvelder is de opvolger van Ronald Koeman, die vanwege teleurstellende resultaten moest vertrekken bij de Catalaanse club.

Al Sadd meldt vrijdag dat FC Barcelona de afkoopsom heeft betaald die in het contract van Xavi staat en dat hij naar Spanje vertrekt. De Catalanen moeten de komst van de clubicoon nog wel bevestigen.

"Xavi informeerde ons er een paar dagen geleden over dat hij graag naar FC Barcelona wil vanwege de moeizame periode waarin de club verkeert. We begrijpen dat en hebben besloten niet in zijn weg te staan", aldus de Qatarese club op Twitter.

Al direct na het ontslag van Koeman, vorige week na de 1-0-nederlaag bij Rayo Vallecano, werd duidelijk dat Xavi de topkandidaat was. De 41-jarige Catalaan werd in het recente verleden vaker in verband gebracht met Barcelona, maar hij bleef Al Sadd altijd trouw. Tot begin oktober, toen hij zei "voor alle aanbiedingen" open te staan.

Xavi staat nog maar aan het begin van zijn trainerscarrière. De 133-voudig international van Spanje was sinds het seizoen 2019/2020 trainer van Al Sadd, de club waarbij hij in 2019 zijn spelersloopbaan beëindigde. Zijn contract bij de huidige koploper van Qatar liep nog door tot medio 2023.

Xavi was als speler zeer succesvol bij FC Barcelona

Als speler vierde Xavi grote successen met FC Barcelona, waarbij hij tussen 1998 en 2015 uitgroeide tot clubicoon. Xavi speelde 767 officiële wedstrijden voor de Spaanse grootmacht, waarmee hij onder meer vier keer de Champions League won, acht landstitels veroverde en drie keer de Copa del Rey veiligstelde.

Van het glorieuze FC Barcelona uit zijn tijd is op dit moment weinig over. De club verkeert in grote financiële problemen, waardoor het ook sportief slecht gaat. FC Barcelona kon Lionel Messi niet behouden, liet Antoine Griezmann gaan en versterkte zich afgelopen zomer noodgedwongen met alleen transfervrije spelers.

Onder leiding van Koeman werden slechts vier van de eerste tien competitieduels gewonnen, waardoor FC Barcelona nu al negen punten minder heeft dan koploper Real Sociedad.

In de Champions League heeft Barcelona na twee benauwde zeges op Dynamo Kiev wel zicht op overwintering. De eerste twee duels met Bayern München en Benfica werden met 3-0 verloren.

