Feyenoord heeft extra kaarten gekregen voor de uitwedstrijd van volgende week donderdag in de Conference League tegen 1. FC Union Berlin. De wedstrijd is beladen vanwege de ongeregeldheden rond de eerste ontmoeting in De Kuip.

Feyenoord kreeg nog eens 2.300 tickets, waardoor nu ruim vijfduizend supporters welkom zijn in het Olympiastadion in de Duitse hoofdstad Berlijn. De extra toegangskaarten gaan vandaag in de verkoop, in eerste instantie voor de zogeheten uitkaarthouders.

Vorige week waren er veel ongeregeldheden rond de ontmoeting tussen Feyenoord en Union Berlin in De Kuip. De avond voor het duel vielen hooligans een horecagelegenheid binnen waar de clubleiding van Union Berlin zat. Ze gooiden met stoelen en glas naar onder anderen de voorzitter en een bestuurslid van de Duitse club.

De politie hield rond de wedstrijd 75 mensen aan, onder wie een groep van bijna zestig Union-fans die in de wijk Lombardijen uit zou zijn geweest op een confrontatie met supporters van Feyenoord.

De Duitse politie heeft nog niets losgelaten over de veiligheidsmaatregelen rond het Europese bekerduel. Feyenoord zegt dat er op allerlei niveaus overleg is tussen Rotterdam en Berlijn: tussen de clubs, de politiekorpsen en de supporters.

De wedstrijd tussen Feyenoord en Union Berlin begint donderdag 4 november om 21.00 uur in de Duitse hoofdstad.

Bekijk het programma, de uitslagen en de standen in de Conference League