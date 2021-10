Thomas Müller was woensdag hard voor Bayern München na de ontluisterende nederlaag tegen Borussia Mönchengladbach in de tweede ronde van de DFB-Pokal. 'Der Rekordmeister' verloor met 5-0, een stand die na een uur al was bereikt.

"Ik heb nog nooit gezien dat een team van Bayern in zo'n belangrijke wedstrijd en op deze wijze collectief faalde", zei Müller tegen het Duitse Sky. "Dit was van iedereen een catastrofaal optreden, op Manuel Neuer na. We hebben hem in de steek gelaten. Het is eerlijk gezegd moeilijk om nu de vinger op de zere plek te leggen."

De wedstrijd was na iets meer dan twintig minuten beslist door Gladbach, dat op dat moment al met 3-0 leidde door goals van Kouadio Koné en Ramy Bensebaini. In het eerste kwartier na rust vergrootte Breel Embolo de marge met twee treffers naar vijf. Bayern bleef een grotere nederlaag in het restant van de tweede helft bespaard.

"We zijn anders van onszelf gewend", baalde Müller. "Het enige wat we nu kunnen doen, is ons verontschuldigen bij de fans en Borussia Mönchengladbach feliciteren met een geweldige wedstrijd. Maar normaal gesproken willen wij bepalen of de tegenstander goed tegen ons speelt of niet."

Manuel Neuer moest vijf doelpunten incasseren tegen Borussia Mönchengladbach. Foto: Reuters

'We zullen de kritiek en spot moeten incasseren'

Bayern werd niet alleen op sensationele wijze uitgeschakeld in het bekertoernooi, maar leed ook de grootste nederlaag in een officiële wedstrijd sinds 9 december 1978. 43 jaar geleden was Fortuna Düsseldorf met 7-1 te sterk voor de ploeg uit Beieren, die nu al jaren ongenaakbaar is in eigen land.

Trainer Julian Nagelsmann moest de afgang van zijn ploeg op een televisiescherm bekijken, want hij zit vanwege een coronabesmetting nog altijd in quarantaine. Zijn rechterhand Dino Toppmöller heeft geen verklaring voor de oorwassing, zeker omdat Bayern mét de gebruikelijke vaste krachten aan de aftrap stond.

"Dit is natuurlijk niet wat we in gedachten hadden bij deze wedstrijd", zei hij. "We zullen de kritiek en spot moeten incasseren. Voorheen waren we 'Super Bayern' en nu krijgen we het deksel op de neus. We zullen ons snel op moeten richten voor de wedstrijd tegen Union Berlin van zaterdag."