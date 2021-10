Clubicoon Xavi geldt volgens alle Spaanse media als de voornaamste kandidaat voor de opvolging van Ronald Koeman als coach van FC Barcelona. De oud-middenvelder is momenteel trainer bij het Qatarese Al Sadd.

De clubleiding van FC Barcelona besloot woensdagavond na de pijnlijke nederlaag tegen Rayo Vallecano (1-0) een einde te maken aan de lijdensweg van Koeman. De 58-jarige Nederlander was iets meer dan een jaar trainer van de Catalanen, maar staat al het hele seizoen onder druk door teleurstellende resultaten.

In de zoektocht naar een nieuwe trainer lijkt Barcelona uit te komen bij Xavi, die de laatste jaren vaker in beeld was als potentiële hoofdtrainer. Hij wilde bij eerdere toenaderingspogingen niet tussentijds instappen en zei in juni nog dat Koeman "alle respect verdient", maar deze maand stond Xavi er opeens heel anders in.

"Ik weet niet wat mijn toekomst me zal brengen, maar ik sta overal voor open", zei de 41-jarige Catalaan bij de Spaanse televisiezender TVE. Xavi verlengde zijn contract bij Al Sadd in mei nog tot medio 2023, waardoor Barcelona een afkoopsom zal moeten betalen.

'Xavi al weken in onderhandeling met Barcelona'

Ook de namen van onder anderen Ajax-trainer Erik ten Hag, de Belgische bondscoach Roberto Martínez en Joachim Löw passeren de revue, maar volgens Spaanse media is Xavi duidelijk de topkandidaat en is hij zelfs al weken in onderhandeling met Barcelona.

Xavi stond als speler tussen 1998 en 2015 onder contract bij de Spaanse grootmacht en boekte grote successen in Catalonië. Hij won onder meer vier keer de Champions League en acht keer de landstitel met Barcelona.

Zelfs als het Barcelona lukt om Xavi los te weken uit Qatar, lijkt het uitgesloten dat hij zaterdag al op de bank zit als de huidige nummer negen van Spanje de competitie hervat met een thuiswedstrijd tegen Deportivo Alavés. Drie dagen later wacht het belangrijke Champions League-duel met Dynamo Kiev.

