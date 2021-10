Spaanse media beschouwen het ontslag van Ronald Koeman als trainer van FC Barcelona als een logisch gevolg van de dramatische seizoensstart. De 1-0-nederlaag van woensdagavond bij Rayo Vallecano was het breekpunt voor de Nederlander, die al na ruim een jaar een einde zag komen aan zijn droombaan.

"Koeman zei dat hij wilde genieten zolang hij nog op de bank zat, of dat nou acht jaar, drie maanden of een paar weken zou duren. Uiteindelijk heeft het niet eens 24 uur geduurd", schrijft Mundo Deportivo. "Als het bij persmomenten over zijn positie ging, wees hij altijd naar de resultaten. Die waren dit seizoen waardeloos en hebben hem inderdaad de kop gekost."

FC Barcelona was al bezig aan een slecht seizoen, maar een stijgende lijn bleef ook uit nadat voorzitter Joan Laporta begin oktober zijn vertrouwen in Koeman had uitgesproken. Na een 1-2-nederlaag tegen rivaal Real Madrid verloor FC Barcelona woensdagavond mede door een gemiste penalty van Memphis Depay met 1-0 bij Rayo Vallecano. Enkele uren later bevestigde de club het ontslag van Koeman.

"Het einde van Koeman heeft iets triests", schrijft AS. "Laporta lekte na de wedstrijd tegen Benfica al dat hij ontslagen zou worden, maar liet hem toch nog even bungelen. Toen de resultaten inderdaad niet verbeterden, greep hij alsnog in. Koeman zat na de Clásico al een beetje bedroefd op zijn persconferentie en leek geen puf meer te hebben voor meer."

FC Barcelona staat momenteel op de negende plaats in La Liga, met zes punten achterstand op koploper Real Madrid. In de Champions League boekte de ploeg van Koeman tegen Dynamo Kiev vorige week weliswaar de eerste zege na nederlagen tegen Bayern München (0-3) en Benfica (3-0), maar vier dagen volgde het verlies tegen Real en werd Koeman buiten het stadion belaagd door zijn eigen fans.

'Laporta heeft Koeman nooit vertrouwd'

Niet onbelangrijk is dat de relatie tussen Koeman en voorzitter Laporta al vanaf het eerste moment niet goed was. De preses wilde hem aan het einde van het vorige seizoen al ontslaan als hij binnen twee weken een vervanger had kunnen vinden, maar dat lukte niet. Laporta uitte in de media ondertussen regelmatig kritiek op Koeman, al sprak hij eerder dit seizoen nog zijn vertrouwen in de Nederlander uit.

"Het is een publiek geheim dat Laporta Koeman nooit heeft vertrouwd", schrijft Sport. "Toch besloot Laporta om hem publiekelijk te steunen, waardoor hij misschien echt dacht dat een wederopstanding mogelijk was. Dat is nooit het geval geweest. Koeman is niet in staat geweest om het om te draaien en dus was zijn vertrek onvermijdelijk. Het verval van het team was ondraaglijk."

Toch neemt Sport het ook op voor Koeman. "Hij is niet de enige die hier verantwoordelijk voor is. De erfenis van Josep Maria Bartomeu (ex-voorzitter, red.) weegt zwaar en het vertrek van Lionel Messi en Antoine Griezmann, veroorzaakt door de erbarmelijke financiële situatie, heeft het team ondergedompeld in middelmaat. De spelers zijn net zo verantwoordelijk als Koeman, maar die kunnen niet weggestuurd worden."

"De reeks nederlagen was sterker dan het vertrouwen in Koeman", schrijft Marca, dat al een duidelijke favoriet voor de opvolging van Koeman aanwijst. "Xavi heeft alles wat een Barcelona-coach nodig heeft: het DNA van de club, een goede speelstijl, steun van de fans en ervaring. Daarnaast heeft hij een goede relatie met sportdirecteur Jordi Cruijff en lijkt zijn komst nu ook echt mogelijk."