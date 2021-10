Ronald Koeman is woensdag ontslagen als trainer van FC Barcelona. Het bestuur zette de 58-jarige coach aan de kant na een nieuwe nederlaag met de Spaanse topclub.

Koeman en Barcelona incasseerden op bezoek bij Rayo Vallecano een nieuwe tik door mede vanwege een gemiste penalty van Memphis Depay met 1-0 onderuit te gaan. De club staat slechts negende in de Spaanse competitie.

Koeman was slechts iets meer dan een jaar trainer in Camp Nou. Hij verruilde het Nederlands elftal in augustus vorig jaar voor zijn droombaan bij Barcelona, de club die hij in 1992 als speler met een rake vrije trap de Europacup I bezorgde op Wembley.

In zijn eerste seizoen knokte Koeman zich met Barcelona terug na een moeizame start, maar werden de titelkansen uiteindelijk verspeeld. Sindsdien was de positie van Koeman onzeker, al besloot de nieuwe voorzitter Joan Laporta afgelopen zomer dat de Nederlander mocht blijven.

De preses sprak begin deze maand, na een 2-0-nederlaag bij Atlético Madrid, opnieuw uit dat de Nederlander niet hoefde te vrezen voor zijn baan. Barcelona won vervolgens twee keer, maar ging zondag onderuit tegen rivaal Real Madrid, waarna het verlies in Vallecano doorslaggevend bleek.

Barcelona glijdt zonder Messi verder af

Het gaat dit seizoen slecht met Barcelona, dat Lionel Messi afgelopen zomer kwijtraakte aan Paris Saint-Germain. Door financiële problemen en blessuregevallen hebben de Catalanen niet zo'n sterke ploeg als in voorgaande jaren.

De omstandigheden hebben ertoe geleid dat Barcelona zich in La Liga vooralsnog niet kan meten met concurrenten Real Madrid en Atlético Madrid. Ook in de Champions League komt de club tekort ten opzichte van de topploegen. Zo werd met 0-3 verloren van Bayern München.

Koeman was in Camp Nou bezig aan de elfde klus in zijn trainersloopbaan. Eerder stond hij aan het roer bij Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ, Feyenoord, Southampton, Everton en Oranje.

Barcelona heeft nog niets gemeld over de toekomst van Koemans assistenten Alfred Schreuder en Henrik Larsson, al zullen zij zeer waarschijnlijk ook vertrekken. Clubicoon Xavi lijkt een van de favorieten om Koeman op te volgen.

