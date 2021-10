Supportersgroepen van Feyenoord beschouwen het vertrek van algemeen directeur Mark Koevermans als "ruimte voor een frisse wind". De bewindspersoon van de Rotterdamse kondigde woensdag aan op 1 december te vertrekken vanwege bedreigingen en intimidaties aan zijn adres.

"Bestuurders en supporters moeten met elkaar aantonen dat een dialoog de club vooruit helpt", aldus FSV De Feijenoorder, de officiële supportersvereniging van Feyenoord, in een open brief. "Nu willen we af van achterkamertjespolitiek en zoveel mogelijk supporters informeren én betrekken."

Het wordt in de brief niet duidelijk waar de onvrede van de supportersvereniging vandaan komt. Mogelijk gaat het om het nieuwe stadion van Feyenoord, waarvan Koevermans voorstander is, dat voor een splijtzwam in Rotterdam zorgt.

Koevermans maakte woensdag zijn vertrek bekend als algemeen directeur van Feyenoord. In september werden door een groep mensen, van wie de identiteit niet bekend is, de ruiten van de woning van Koevermans ingegooid.

Toon van Bodegom, voorzitter van de raad van commissarissen (rvc), en vicevoorzitter Gérard Moussault zeiden woensdag in een persconferentie dat Feyenoord een probleem heeft met een deel van de eigen aanhang.

'Supporters en club groeien uit elkaar'

Volgens de supportersvereniging werden de supporters tijdens het persmoment niet als partij genoemd in het zoeken naar een oplossing naar het supportersgeweld van de laatste tijd. "Dat vinden wij bijzonder frappant, want elke Feyenoorder weet dat de oplossing even eenvoudig als doortastend is: bestuurders en supporters moeten met elkaar dezelfde kant op gaan bewegen. Want kansen op succes worden vergroot als supporters vanaf het begin transparant betrokken worden."

"Het grote onderliggende probleem is dat de supporters en de club al tientallen jaren uit elkaar aan het groeien zijn, een feit dat voornamelijk voortkomt uit het idee dat praten nergens toe leidt. De vele honderden uren die club en supporters met elkaar om de tafel hebben gezeten, heeft niet bijgedragen aan enige vorm van acceptatie of toenadering."

De Feijenoorder zegt een open brief te hebben opgesteld om alsnog toenadering te zoeken met de commissarissen. "Hierbij maken wij dan ook de eerste knieval en kiezen wij publiekelijk voor dit standpunt om aan te tonen dat intenties van supporters oprecht zijn."