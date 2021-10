Ronald Koeman heeft geen idee of hij moet vrezen voor zijn baan nadat hij woensdag de tweede nederlaag in vier dagen tijd leed met FC Barcelona. De trainer zag zijn ploeg woensdag met 1-0 verliezen van Rayo Vallecano, waardoor de Catalanen zijn afgegleden naar de negende plaats in La Liga.

"Of mijn toekomst bij Barcelona in gevaar is? Ik weet het niet", reageerde Koeman na de wedstrijd, die volgde op de 1-2 in de Clásico van zondag. Na het verlies tegen Real Madrid werd de oud-bondscoach van Oranje bij het verlaten van het stadion in zijn auto belaagd door boze supporters.

De tegenvallende prestaties van Barcelona wijt Koeman aan een gebrek aan balans in de ploeg, wat mede te maken heeft met het vertrek van bepalende spelers. "Het gaat niet goed met ons. De afgelopen jaren zijn onze rivalen sterker geworden en dat is ons niet gelukt."

Volgens Koeman zijn de concurrenten evenwichtiger of hebben ze meer fysieke kracht. "Maar toch hebben we laten zien dat we met ze kunnen concurreren. Dat we veel pech en veel blessures hebben, zijn excuses. We hebben ook wel bewezen een hoog niveau te kunnen halen, maar het is niet goed genoeg."

'We waren superieur en het resultaat is onterecht'

Dat Barcelona met lege handen vertrok bij Rayo Vallecano was volgens Koeman onterecht. Hij had veel kansen voor zijn ploeg geteld, waarvan een gemiste penalty van Memphis Depay in de 72e minuut de grootste was.

"We waren superieur en het resultaat is onterecht. We verloren niet door een verkeerde houding of door slecht spel; het was gewoon een kwestie van niet scoren. Ik denk dat geen ploeg dit seizoen zoveel kansen tegen Vallecano heeft gekregen als wij."

Barcelona zette in de slotfase nog serieus aan, maar ondanks acht minuten blessuretijd viel de gelijkmaker niet. "Een gelijkspel zou ons meer moraal hebben gegeven, maar helaas lukte dat niet. Het is normaal dat er dan meer twijfels komen."