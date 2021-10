Jeremie Frimpong heeft woensdag met zijn eerste goal voor Bayer Leverkusen niet kunnen voorkomen dat zijn club is uitgeschakeld in de DFB-Pokal. Leverkusen verloor in de tweede ronde van het bekertoernooi met 1-2 van Karlsruher SC, dat uitkomt op het tweede niveau van Duitsland.

De twintigjarige Frimpong maakte in de 54e minuut gelijk met een schot in de linkerbovenhoek. De Nederlander werd halverwege het vorige seizoen door toenmalig trainer Peter Bosz naar Leverkusen gehaald. Hij kwam destijds over van Celtic.

Lucas Cueto had de bezoekers al na vijf minuten op voorsprong gezet. De Koreaan Choi Kyoung-Rok bezorgde Karlsruher SC toch een plek in de volgende ronde.

Leverkusen haalde in 2020 nog de finale van de DFB-Pokal. In de eindstrijd was Bayern München vorig jaar met 4-2 te sterk. Bij Karlsruher SC tekende Ricardo van Rhijn onlangs een contract, maar de Nederlander bleef de hele wedstrijd op de bank.

Bayern München is om 20.45 uur begonnen aan de bekerwedstrijd bij Borussia Mönchengladbach. Ook onder meer VfB Stuttgart-FC Köln is nog onderweg.