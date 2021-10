Bayern München is woensdag op zeer pijnlijke wijze uitgeschakeld in de tweede ronde van de DFB-Pokal. 'Der Rekordmeister' kwam tegen Borussia Mönchengladbach een dramatische openingsfase niet meer te boven en verloor met 5-0. In de League Cup zit het avontuur er voor titelhouder Manchester City al op.

Na twintig minuten was het al 3-0 bij Gladbach-Bayern. Kouadio Koné opende binnen twee minuten de score, waarna Ramy Bensebaini de score opvoerde. Een van zijn goals kwam voort uit een strafschop.

Bayern speelde in de sterkste opstelling, maar bleek niet bij machte om iets terug te doen en kreeg vroeg in de helft nog eens twee tegendoelpunten. Breel Embolo maakte beide treffers. Bayern slaagde er na een serie van 85 wedstrijden niet in om te scoren.

In de afgelopen weken boekte Bayern behoudens een 1-2-thuisnederlaag tegen Eintracht Frankfurt overwegend grote zeges in de competitie en de Champions League. De ploeg van coach Julian Nagelsmann gaat na negen speelrondes aan kop in de Bundesliga.

Jeremie Frimpong kon met zijn eerste goal voor Bayer Leverkusen niet voorkomen dat zijn club eveneens pijnlijk werd uitgeschakeld. Het werd 1-2 tegen Karlsruher SC, dat uitkomt op het tweede niveau. Frimpong maakte in de 54e minuut gelijk met een schot in de bovenhoek, maar Choi Kyoung-Rok bezorgde KSC alsnog de zege.

Ook voor Jeffrey Gouweleeuw zit het bekertoernooi erop in Duitsland. De verdediger speelde met FC Augsburg met 2-2 gelijk bij Bochum en scoorde in de penaltyreeks, maar zag ploeggenoot Arne Meier als enige missen.

City verliest na strafschoppen van West Ham

In Engeland kwamen West Ham United en Manchester City niet tot scoren in de reguliere speeltijd, waarna invaller Phil Foden als enige miste in de penaltyserie. Bij City deden de meeste topspelers gewoon mee.

Door de nederlaag komt er een einde aan een bijzondere reeks voor de ploeg van manager Josep Guardiola. City verloor in het seizoen 2016/2017 voor het laatst in de League Cup en greep in de laatste vier seizoenen steeds de eindzege.

Liverpool en Tottenham Hotspur, die met een mix van basis- en reservespelers in actie kwamen, plaatsten zich wél voor de volgende ronde. Liverpool won met 0-2 van Preston North End (goals Takumi Minamino en Divock Origi) en Lucas Moura schoot de 'Spurs' langs Burnley: 0-1.

Leicester City staat eveneens in de volgende ronde. Na een 2-2-gelijkspel namen 'The Foxes' de strafschoppen beter dan Brighton & Hove Albion, waar Joël Veltman in de tweede helft was gewisseld.