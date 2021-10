FC Barcelona heeft in de Spaanse competitie de tweede nederlaag in vier dagen tijd geleden. Na de verloren Clásico tegen Real Madrid (1-2) was woensdag Rayo Vallecano met 1-0 te sterk. Memphis Depay werd de schlemiel door in de tweede helft een penalty te missen.

Volg nieuws over FC Barcelona Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom FC Barcelona

Memphis mocht in de 72e minuut aanleggen vanaf 11 meter nadat hij zelf op zijn hakken was getrapt in het strafschopgebied. Zijn matige inzet werd knap uit de hoek getikt door de Macedonische keeper Stole Dimitrievski. Daardoor werd Falcao, die na een half uur de score had geopend, de matchwinner namens de thuisploeg.

Door het zesde puntenverlies in tien wedstrijden zal de druk op Ronald Koeman verder toenemen. De trainer werd zondag na afloop van de wedstrijd tegen Real Madrid belaagd door boze supporters toen hij met zijn auto wegreed bij Camp Nou.

FC Barcelona moest het tegen Rayo Vallecano stellen zonder Frenkie de Jong. De middenvelder kampt met een hamstringblessure en is daardoor voorlopig niet inzetbaar. Luuk de Jong mocht in het Estadio de Vallecas vlak voor tijd invallen.

Met slechts vijftien punten uit tien duels bivakkeert FC Barcelona in de middenmoot van La Liga. Als Real Madrid woensdagavond thuis wint van Osasuna, is het verschil tussen beide topclubs al acht punten.

Spits Falcao maakte het winnende doelpunt voor Vallecano. Spits Falcao maakte het winnende doelpunt voor Vallecano. Foto: ANP

Busquets en Piqué in de fout bij tegentreffer

Bij de tegentreffer gingen bij FC Barcelona uitgerekend de ervaren spelers in de fout. Sergio Busquets raakte de bal kwijt op het middenveld, waarna Gerard Piqué zich op kinderlijke wijze liet uitkappen door Falcao, die via de binnenkant van de paal zijn vierde doelpunt in zes wedstrijden maakte.

De Catalanen slaagden er nadien nauwelijks in om gevaarlijk te worden, al was Sergiño Dest op slag van rust wel dicht bij de 1-1. De oud-Ajacied schoot van dichtbij over na een voorzet van Memphis, die in de tweede helft vanaf de stip zelf de grootste kans op de gelijkmaker liet liggen.

Pas in de slotfase, toen Luuk de Jong als breekijzer in de ploeg was gekomen, kreeg Barcelona de tegenstander echt aan het wankelen. Sergio Agüero en Gavi hadden het vizier echter niet op scherp staan, waardoor het gepromoveerde Vallecano voor het eerst sinds 2002 een overwinning op Barcelona mocht vieren.