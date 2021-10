Het is sc Heerenveen woensdag maar net gelukt om een blamage af te wenden in de openingsronde van de TOTO KNVB Beker. De Friezen trokken de zege bij Tweede Divisionist AFC pas in de slotfase naar zich toe: 1-2. Sparta Rotterdam en FC Twente boekten ook een bescheiden zege op een amateurclub.

Heerenveen, dat vier van de laatste vijf Eredivisie-duels verloor, leek tegen AFC een nieuwe tik te gaan incasseren. De Amsterdammers kwamen in de achttiende minuut op 1-0 door Dalian Maatsen en waren zeker niet de mindere.

In de slotfase sloeg Heerenveen, dat goed was weggekomen bij een bal op de lat en een inzet die van de lijn werd gehaald, alsnog toe. Henk Veerman - de afgelopen weekend gepasseerde spits had voor rust de paal geraakt - maakte gelijk en Filip Stevanovic zorgde voor 1-2.

Op bezoek bij GVVV in Veenendaal, dat net als AFC in de Tweede Divisie speelt, had Sparta eveneens aan een kleine zege genoeg om verder te bekeren: 0-2. Mario Engels en Vito van Crooij scoorden na rust.

Eerder op de avond won FC Twente in het stadion van TOP Oss met dezelfde cijfers van Derde Divisionist OSS'20. Na een prachtige knal van Ramiz Zerrouki in de kruising mochten de amateurs lang hopen op een stunt, waarna Zerrouki in de slotseconden met een intikker de eindstand bepaalde.

In de slotminuten ging de keeper van OSS'20 nog even mee naar voren tegen FC Twente. In de slotminuten ging de keeper van OSS'20 nog even mee naar voren tegen FC Twente. Foto: Pro Shots

Ook NEC, Go Ahead en Fortuna naar tweede ronde

Verder begonnen ook Eredivisionist NEC met een zege op een amateurclub aan het bekertoernooi. Door twee doelpunten van Elayis Tavsan en één van Ole Romeny hadden de Nijmegenaren een vrij eenvoudige avond tegen Capelle: 0-3.

Go Ahead Eagles en Fortuna Sittard waren allebei te sterk voor een club uit de Keuken Kampion Divisie. De ploeg uit Deventer versloeg het Almere City van Gertjan Verbeek met 0-2 (goals van Luuk Brouwers en Iñigo Córdoba) en Fortuna zette TOP Oss met 3-0 opzij. Mats Seuntjens en George Cox (tweemaal) scoorden.

In Spakenburg was Excelsior een maatje te groot voor IJsselmeervogels: 0-3. Bij drie confrontaties tussen amateurclubs moet de winnaar nog bepaald worden door een verlenging en eventuele penaltyserie.

FC Groningen is de laatste Eredivisie-club die woensdag in actie komt. De nummer vijftien van de Eredivisie heeft om 21.00 uur afgetrapt tegen Helmond Sport.

Bekerprogramma woensdag 27 oktober OSS'20-FC Twente 0-2

Achilles Veen-GVV Unitas 4-0

ADO'20-Barendrecht 2-2 (verlenging)

AFC-sc Heerenveen 1-2

Almere City-Go Ahead Eagles 0-2

Capelle-NEC 0-3

De Treffers-Rijnsburgse Boys 1-1 (verlenging)

GVVV-Sparta Rotterdam 0-2

Harkemase Boys-DOVO 1-1 (verlenging)

IJsselmeervogels-Excelsior 0-3

Fortuna Sittard-TOP Oss 3-0

Staphorst-Gemert 0-3

Westlandia-Excelsior Maassluis 2-5

FC Groningen-Helmond Sport

