Juventus heeft woensdag opnieuw een nederlaag geleden in de Serie A. Met Matthijs de Ligt in de basis verloor de 'Oude Dame' in Turijn met 1-2 van Sassuolo. Teun Koopmeiners en Marten de Roon wonnen met Atalanta met 1-3 van Sampdoria.

Davide Frattesi zette Sassuolo vlak voor rust op 0-1. Na een goede pass van Grégoire Defrel schoot de Italiaans jeugdinternational raak in de linkerhoek. Een paar minuten eerder had Paulo Dybala namens de thuisploeg nog op de buitenkant van de paal geschoten.

Weston McKennie maakte een kwartier voor tijd 1-1. De 23-jarige Amerikaan zette zijn hoofd tegen de bal na een fraaie vrije trap van Dybala. Diep in blessuretijd bepaalde Maxime Lopez de eindstand. De Fransman lobde de bal met veel gevoel achter Juventus-doelman Mattia Perin.

Voor Juventus was het al de zesde keer (in tien duels) dat er dit seizoen niet werd gewonnen. De ploeg van trainer Massimiliano Allegri bleef daardoor steken op de zevende plek in de Serie A.

Teun Koopmeiners speelde bij Atalanta de hele wedstrijd tegen Sampdoria. Foto: Pro Shots

Atalanta steviger in subtop Serie A

Basisspelers De Roon en Koopmeiners kwamen door een treffer van Francesco Caputo nog op achterstand met Atalanta. In de zeventiende minuut werkte Kristoffer Askildsen de bal in zijn eigen doel en kort daarna maakte Duván Zapata 1-2.

Josip Ilicic bepaalde in de 96e minuut de eindstand. De Roon en Koopmeiners speelden bij Atalanta de hele wedstrijd. De ploeg uit Bergamo klom door de zege naar de vierde plek in de Serie A.

Bij de andere Serie A-wedstrijd die om 18.30 uur begon won Udinese door een goal van Isaac Success met 1-0 van Hellas Verona. Om 20.45 uur staan in Italië ook nog Cagliari-AS Roma, Empoli-Internazionale en Lazio-Fiorentina op het programma.

