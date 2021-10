Internazionale heeft woensdag goede zaken gedaan in de Serie A. Met basisspeler Stefan de Vrij won de club uit Milaan met 0-2 van Empoli. Eerder op de avond verloor Juventus met 1-2 van Sassuolo en een Nederlands getint Atalanta versloeg Sampdoria (1-3).

Zonder Denzel Dumfries - de international van Oranje bleef de hele wedstrijd op de bank - kwam Inter na ruim een half uur op voorsprong via Danilo D'Ambrosio. Empoli kwam kort na rust met tien man te staan door een rode kaart van Samuele Ricci wegens een grove tackle. Federico Dimarco bepaalde halverwege de tweede helft de eindstand. De Vrij stond de volledige wedstrijd binnen de lijnen.

In Turijn kwam Juventus, waar Matthijs de Ligt de hele wedstrijd speelde, vlak voor rust op 0-1. Na een goede pass van Grégoire Defrel schoot Davide Frattesi raak in de linkerhoek. Een paar minuten eerder had Paulo Dybala namens de thuisploeg nog op de buitenkant van de paal geschoten.

Weston McKennie maakte een kwartier voor tijd 1-1. De 23-jarige Amerikaan zette zijn hoofd tegen de bal na een fraaie vrije trap van Dybala. Diep in blessuretijd bepaalde Maxime Lopez de eindstand. De Fransman lobde de bal met veel gevoel achter Juventus-doelman Mattia Perin.

Voor Juventus was het al de zesde keer (in tien duels) dat er dit seizoen niet werd gewonnen. De ploeg van trainer Massimiliano Allegri bleef daardoor steken op de zevende plek in de Serie A. Internazionale staat door de overwinning steviger op de derde plaats.

Atalanta met De Roon en Hateboer ruim langs Sampdoria

Basisspelers Marten de Roon en Teun Koopmeiners kwamen door een treffer van Francesco Caputo nog op achterstand met Atalanta. In de zeventiende minuut werkte Kristoffer Askildsen de bal in zijn eigen doel en kort daarna maakte Duván Zapata 1-2.

Josip Ilicic bepaalde in de 96e minuut de eindstand. De Roon en Koopmeiners speelden bij Atalanta de hele wedstrijd. De ploeg uit Bergamo klom door de zege naar de vierde plek in de Serie A.

Rick Karsdorp boekte met AS Roma een zwaarbevochten zege bij Cagliari: 1-2. De Nederlander kwam met zijn ploeg na 52 minuten nog op achterstand, maar door goals van Roger Ibañez (71e minuut) en Lorenzo Pellegrini (78e minuut) wonnen de Romeinen, die dankzij de zege op de vierde plaats staan, alsnog.

Nummer vijf Lazio boekte dankzij een doelpunt van Pedro een 1-0-zege op Fiorentina. Udinese was door een goal van Isaac Success met 1-0 te sterk voor Hellas Verona.

Rosario speelt met Nice gelijk tegen Marseille

De veelbesproken derby in de Ligue 1 tussen OGC Nice en Olympique Marseille leverde in een leeg stadion op neutraal terrein geen winnaar op. De nummer drie en de nummer vier uit Frankrijk speelden met 1-1 gelijk.

Het duel werd op 22 augustus ook al gespeeld, maar werd bij een 1-0-voorsprong voor OGC Nice definitief gestaakt. Supporters van Nice bestormden toen het veld nadat Olympique Marseille-aanvoerder Dimitri Payet een fles naar het thuispubliek had gegooid. Ook raakten betrokkenen van Nice en Marseille slaags met elkaar.

De licentiecommissie van de Franse profbond LFP besloot een conditietrainer van Marseille, Payet en Álvaro González te schorsen. OGC Nice moest bovendien drie thuisduels zonder publiek spelen. De derby moest ook op neutraal terrein en zonder publiek worden afgewerkt.

In het lege stadion van Troyes opende Amine Gouiri binnen zes minuten de score door van dichtbij binnen te schuiven. Uitgerekend Payet maakte vlak voor rust met een fraai schot gelijk en bepaalde zo de eindstand op 1-1.

Pablo Rosario was bij Nice de enige Nederlander die meespeelde. Justin Kluivert en Calvins Stengs waren geblesseerd en zaten niet bij de selectie.

