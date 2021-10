De Italiaanse voetbalbond is woensdag een onderzoek gestart naar tientallen transfers in de Serie A. Italiaanse media melden onder meer dat clubs met opzet de waarde van spelers verkeerd hebben getaxeerd ten behoeve van de boekhouding.

In totaal gaat het om 62 transfers die in de periode tussen 2019 en 2021 plaatsvonden. Juventus zou bij de meeste van die deals betrokken zijn, meldt Gazzetta dello Sport.

De grootste transfer die wordt onderzocht is die van Victor Osimhen. De talentvolle Nigeriaanse spits verkaste in september vorig jaar voor ruim 70 miljoen euro van Lille OSC naar Napoli.

In Italië zijn ruiltransfers al enige tijd onderwerp van discussie. Bij het ruilen van spelers is het moeilijk om een precieze marktwaarde vast te stellen, waar clubs misbruik van zouden maken.

Volgens Italiaanse media heeft Covisoc, de toezichthouder van Serie A-clubs, een gedetailleerd rapport gestuurd naar de aanklager en naar Gabriele Gravina, de voorzitter van de Italiaanse voetbalbond.

Juventus was deze eeuw al eens betrokken bij een schandaal. De 'Oude Dame' werd in 2006 teruggezet naar de Serie B vanwege omkoping. De titels uit 2005 en 2006 werden afgenomen. Een jaar later was de club alweer terug op het hoogste niveau.

