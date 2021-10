Edson Álvarez heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract bij Ajax. De 24-jarige middenvelder verbindt zich tot medio 2025 aan de landskampioen. Zijn oude contract liep af in de zomer van 2024.

De contractverlenging van Álvarez komt niet als een verrassing. Vorige week liet de Mexicaans international al weten dat er alleen nog een paar details afgerond moesten worden voordat hij zijn handtekening kon zetten.

Álvarez speelt sinds de zomer van 2019 bij Ajax, dat hem overnam van het Mexicaanse Club América. De Amsterdammers betaalden een transfersom van circa 15 miljoen euro.

De rechtspoot is na een moeizame start uitgegroeid tot een vaste waarde in het elftal van trainer Erik ten Hag. Afgelopen zomer probeerde Stade Rennais hem nog los te weken bij Ajax, maar voor directeur voetbalzaken Marc Overmars was een vertrek onbespreekbaar.

Álvarez speelde tot dusver 73 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Ajax en maakte daarin zes doelpunten. Dit seizoen was hij in de Eredivisie twee keer trefzeker.

