Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) vindt de bedreigingen aan het adres van Feyenoord-bestuurder Mark Koevermans alle perken te buiten gaan. Hij spreekt van "niet alleen schandalig, maar ook zwaar crimineel gedrag".

Koevermans liet woensdag weten per 1 december op te stappen als algemeen directeur bij Feyenoord. De aanleiding is een reeks bedreigingen, waardoor hij het gevoel heeft zijn werk niet meer goed te kunnen doen.

Grapperhaus wil een stevige aanpak van mensen die zich daaraan schuldig maken. Dat moet gebeuren "langs strafrechtelijke kant", al maakt hij niet duidelijk hoe hij dat precies voor zich ziet.

"Dit is een kleine groep misdadigers, en dat zijn het, die denken dat ze op deze manier hun wil aan de samenleving kunnen opleggen. Dat gaan we niet goedkeuren", aldus de minister. Hij vindt het ook "ongelooflijk laf dat je dat op een individu richt".

'Er is een grens over, we gaan hier flink achteraan'

Grapperhaus zegt hier flink achteraan te zullen gaan. "U mag van mij aannemen dat als ik zeg: er is een grens over, dat we hier flink achteraan gaan". Als voorbeeld noemt hij de avondklokrellen eerder dit jaar. Daartegen was volgens hem een lik-op-stukbeleid, waarbij mensen die bij legitieme demonstraties zwaar geweld gebruikten, meteen stevig werden aangepakt. "Dat gaan we hier ook doen."

De minister heeft woensdagochtend gebeld met Feyenoord en de KNVB om te zeggen dat hij met ze meeleeft en achter ze staat. "Ik vind dit voor hem (Koevermans, red.) persoonlijk enorm verdrietig en ik denk dat het voor de club een grote tegenslag is."

Binnenkort is er regulier overleg van het ministerie van Justitie en Veiligheid met de KNVB. Volgens een woordvoerder van het departement staat dit onderwerp hoog op de agenda, maar wordt er al langer gesproken over de verharding in de voetbalwereld.