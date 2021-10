Almere City-Go Ahead Eagles ·

70' GOAL Go Ahead Eagles! 0-2



Ook in het bekertoernooi wordt het helemaal niks voor het Almere City van trainer Gertjan Verbeek, al is dat bepaald geen schande tegen Go Ahead Eagles. De Eredivisionist uit Deventer verdubbelt met een klutsgoal de voorsprong in Almere. Mats Deijl lijkt de doelpuntenmaker te zijn.