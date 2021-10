OSS'20-FC Twente ·

9' Daar zijn de eerste mogelijkheden in het Frans Heesen Stadion in Oss. Virgil Misidjan duikt na een aanval van FC Twente alleen op voor de doelman van OSS'20, maar besluit de bal breed te leggen terwijl schieten logischer lijkt. Zijn pass belandt echter in de voeten van een verdediger van OSS'20. In de tegenstoot sticht de Brabantse amateurclub het eerste gevaar via Jos Peltzer, maar zijn schot eindigt in het zijnet.