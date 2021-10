Hoewel de functie van algemeen directeur bij Feyenoord niet erg aanlokkelijk lijkt, heeft de club goede hoop snel een opvolger voor Mark Koevermans te kunnen presenteren. De bestuurder kondigde woensdag zijn vertrek aan na bedreigingen en intimidaties.

Koevermans was al de derde algemeen directeur in vijf jaar tijd bij Feyenoord. De directie van Feyenoord sprak woensdag op een persconferentie in De Kuip van een "trieste dag voor de club" en meldde dat "een heel groot deel van het personeel uitermate terneergeslagen" was door zijn vertrek.

Toch verwacht de Rotterdamse volksclub op korte termijn een nieuwe directeur te kunnen presenteren. "Ik denk nog steeds dat we veel mensen kunnen vinden die deze baan met heel veel passie zullen uitvoeren", stelde Toon van Bodegom, voorzitter van de raad van commissarissen (rvc). Zelf gaat Van Bodegom de functie overigens niet vervullen, zei hij stellig.

Koevermans lag bij een klein deel van de aanhang onder vuur vanwege de plannen om een nieuw stadion te bouwen. In september van dit jaar werden de ruiten van de voordeur van Koevermans' huis ingegooid en werd diezelfde deur beklad met de letters 'RJK' (Rotterdam Jongeren Kern), een groep jonge hooligans. Die actie was de druppel voor de algemeen directeur.

De rvc van Feyenoord benadrukte woensdag dat niet bewezen is dat er een verband bestaat tussen de intimidatie en het stadiondossier, net zoals het niet vaststaat dat Feyenoord-supporters achter de actie zaten.

Stickers met hatelijke teksten bij stadion De Kuip. Stickers met hatelijke teksten bij stadion De Kuip. Foto: ANP

Koevermans zou eigenlijk nog een jaar blijven

Koevermans stopt formeel op 1 december. "We willen zo snel mogelijk een opvolger aanstellen, al denk ik niet dat het voor het einde van het jaar lukt", sprak Van Bodegom.

In de zomer van 2019 werd Koevermans aangesteld als opvolger van Jan de Jong. Aanvankelijk vervulde de oud-tennisprof de functie op interimbasis, tot hij in november van dat jaar een vaste aanstelling kreeg.

"Het was de bedoeling dat Mark de functie nog een jaar zou uitvoeren", vertelde Van Bodegom. "Helaas is daar nu al een einde aan gekomen."

Feyenoord was tevreden over het werk van de directeur. "Sportief heeft de club duidelijk de weg omhoog gevonden. We zijn lekker aan het seizoen begonnen en dat is ook aan Mark te danken. Daarnaast had hij het zoeken van investeerders en het stadiondossier in zijn pakket. Buiten zijn schuld om zijn we daar minder ver mee dan gehoopt."

Feyenoord meldde dat een grote investeerder was afgehaakt vanwege de bedreigingen aan het adres van Koevermans. De beoogde bouw van Feyenoord City, waar sommige fans fel tegen zijn, is ook nog steeds niet definitief. De Rotterdamse club liet weten op korte termijn met nieuws daarover te komen.

'Niet vergeten dat merendeel van de fans geweldig is'

De rvc heeft niet geprobeerd Koevermans over te halen om toch te blijven. "Mark moest in zijn dagelijks leven rekening houden met de bedreigingen. Dat wilde hij zijn gezin niet langer aandoen", zei vicevoorzitter Gérard Moussault.

"Een thuissituatie is altijd belangrijker dan je werk. Als iemand een besluit neemt vanwege een persoonlijke situatie, ga je hem niet proberen over te halen."

De commissarissen beseften dat de gebeurtenissen rond Koevermans een heel slechte invloed op de club kunnen hebben. "Maar laten we niet vergeten dat het merendeel van de Feyenoord-supporters geweldige fans zijn", benadrukte Van Bodegom.

"Buitenlandse clubs die in De Kuip komen, zijn nog altijd erg onder de indruk van de sfeer hier. Nu we ook sportief de lijn omhoog hebben ingezet, denk ik dat er genoeg voorwaarden zijn voor iemand om hier aan de slag te gaan."