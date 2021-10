De Argentijnse regering heeft de woning waar Diego Maradona is geboren bestempeld tot nationaal monument. De officiële verklaring is gepubliceerd in het staatsblad.

Het eenvoudige huis ligt in de arme wijk Villa Fiorito in het zuiden van Buenos Aires. De Argentijnse voetballegende, die een jaar geleden op zestigjarige leeftijd overleed, bracht er de eerste jaren van zijn leven door.

Tegenwoordig siert een muurschildering met een portret van Maradona de gevel van het huis. Na het overlijden van 'Pluisje' werden er door rouwende fans bloemen en shirtjes bij het huis gelegd.

Maradona heeft nooit een geheim gemaakt van zijn eenvoudige afkomst. Hij keerde vaak terug naar Villa Fiorito, waar zijn voetbalcarrière begon op een stoffig voetbalveld. "Dit is de plek waar ik begon te dromen", zei hij ooit in een interview.

Maradona, die alom wordt beschouwd als een van de beste voetballers aller tijden, overleed op 25 november vorig jaar aan een hartaanval. Een medisch panel van twintig experts dat zijn dood onderzocht, stelde dat hij ontoereikende medische zorg had ontvangen en langdurig had geleden voordat hij overleed. Het Openbaar Ministerie in Argentinië vervolgt zeven leden van het medisch team van Maradona hiervoor.