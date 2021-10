De John Blankenstein Foundation heeft woensdag enthousiast gereageerd op het nieuws dat de Australische profvoetballer Joshua Cavallo bekendmaakte homoseksueel te zijn. De stichting noemt het tegen NU.nl een stap in de goede richting, maar constateert ook dat er nog een hoop werk verricht moet worden.

De 21-jarige Cavallo maakte woensdag in een videoboodschap bekend homoseksueel te zijn. Daarmee is de speler van Adelaide United een van de zeer weinige voetballers op het hoogste niveau bij de mannen die openlijk durven uit te komen voor hun homoseksualiteit.

"Wij ontvangen het als een heel blij bericht", zegt voorzitter Karin Blankenstein van de John Blankenstein Foundation, die zich hardmaakt voor acceptatie van lhbtiq+'ers in de sport. "Het is toch een stap in de goede richting. Het is weliswaar Australië en geen Europa, maar het is een jonge voetballer en zijn club reageert er heel goed op."

"Met zulke berichten worden ook bepaalde angsten weggenomen, zoals: je carrière is voorbij en je krijgt allemaal ellende over je heen. Maar als je dit bericht van Cavallo leest, zie je alleen maar positieve berichten. We moeten ook weg van steeds weer negativiteit als zoiets wordt verteld. Er zijn zeker ook clubs en spelers, en ook in Nederland, die dit dus wel goed oppakken."

128 Nauwelijks openlijke homo's in topsport: Wie durfde het wel aan?

'Negatieve aandacht in de media speelt ook een rol'

Blankenstein denkt echter niet dat het bericht van Cavallo een directe aanleiding is voor homoseksuele profsporters in Nederland om hun verhaal openbaar te maken. Daarvoor zijn de verschillen tussen bijvoorbeeld Nederland of Europa en Australië te groot.

"In Australië is het wat veiliger om te doen, omdat een sporter hier vaak ook nog in andere Europese landen actief is en er in landen wisselend op gereageerd wordt. Het bericht van Cavallo geeft wel aan dat er ook goed op gereageerd kan worden. Het kan voor een sporter in Nederland een signaal zijn dat hun tijd om het te vertellen ook snel komt."

Blankenstein wijst daarbij ook naar de rol van de media. "Bij Roda JC zag ik laatst een spandoek hangen met 'Voetbal is voor iedereen', met een regenboogvlag daaronder. Dat moet eigenlijk ook het nieuws halen. In de media zie je vaak alleen de negatieve uitingen over deze discussie. Dat zorgt er ook voor dat veel sporters het niet durven te zeggen."

Ajacied Dusan Tadic met de speciale OneLove-aanvoerdersband. Ajacied Dusan Tadic met de speciale OneLove-aanvoerdersband. Foto: ANP

'Spreekkoren in stadions blijven zorgelijk, clubs moeten meer doen'

Het bericht van Cavallo komt een kleine twee weken na de actie van de John Blankenstein Foundation (in samenwerking met onder meer de KNVB en de Eredivisie) om aandacht te vragen voor acceptatie van lhbtiq+'ers in het voetbal. De actie zorgde voor positieve berichten, maar ook toen waren er vanaf de tribunes veel spreekkoren te horen met homo als scheldwoord.

"Dat is heel zorgelijk. Het is wel altijd een kleine groep die dit doet. De meerderheid houdt zijn mond en laat het gaan", vindt Blankenstein. "Je weet bij sommige wedstrijden op voorhand al dat het gaat gebeuren. Dan moet er al een protocol zijn om in te grijpen."

Zo'n protocol is er volgens Blankenstein namelijk wel bij andere soorten spreekkoren. "Hoe dat komt? Bij bijvoorbeeld racistische spreekkoren laten spelers zich horen en zie je dat ze aangedaan zijn. Dat gebeurt niet bij een homoseksuele voetballer die nog in de kast zit."

Het oplossen van het probleem ligt wat Blankenstein betreft echter niet alleen bij de KNVB. "De KNVB kunnen we aanspreken, maar het ligt ook bij de clubs. Die ondertekenden een dag na onze actie nog een verklaring over het wangedrag van supporters, maar diezelfde clubs zijn tijdens die spreekkoren in de stadions aanwezig en in staat om in te grijpen."

We zijn benieuwd naar je mening over dit artikel. Klik hier om je feedback achter te laten in een korte vragenlijst van een minuut.