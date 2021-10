De sfeer van bedreigingen en intimidaties waar Feyenoord mee te maken heeft, is niet alleen vervelend voor de personen in kwestie: ze schaadt ook de langetermijnstrategie van de club. Zo haakte een beoogde investeerder af.

In september werden door een groep mensen, van wie de identiteit niet bekend is, de ruiten van de woning van Mark Koevermans ingegooid. Woensdag maakte de algemeen directeur bekend dat hij om die reden opstapt.

"Een mogelijke investeerder is om die reden afgehaakt, omdat ze bij Mark in zijn tuin stonden", vertelde Toon van Bodegom, voorzitter van Feyenoords raad van commissarissen, woensdag tijdens een persconferentie. "Dit schaadt niet alleen Mark, maar ook de hele club en het beleid."

Hoewel Feyenoord een direct verband niet kan bevestigen, bestaat het vermoeden dat de bedreigingen voortkomen uit onvrede met plannen voor de bouw van het nieuwe stadion Feyenoord City. Feyenoord speelt al sinds 1937 in De Kuip en sommige supporters willen aan die traditie vasthouden.

Volgens Feyenoord komt de planning rond de mogelijke bouw van een nieuw stadion niet in het gedrang door het opstappen van Koevermans. "Binnenkort willen we een persconferentie geven over dit onderwerp, waarin meer duidelijk wordt", vertelde Van Bodegom.

Klein groepje fans veroorzaakt al langer problemen

Een klein groepje mensen die zich Feyenoord-fan noemen, veroorzaakt regelmatig problemen. Vorige week werd het bestuur van de Duitse club Union Berlin voor een Conference League-wedstrijd nog aangevallen in een Rotterdams restaurant.

Elke Europese thuiswedstrijd van Feyenoord leverde dit seizoen nog een boete van de UEFA op, voor het afsteken van vuurwerk en het gooien van voorwerpen op het veld. In het verleden kregen Feyenoord-bestuurders als Chris Woerts, Onno Jacobs en Marin van Geel ook al te maken met bedreigingen.

"Dit soort problemen is niet nieuw, we hebben er al twintig jaar mee te maken", zei Van Bodegom. "Het gaat een beetje in golfbewegingen, maar het moet nu gewoon een keer ophouden. Anders kunnen wij als club onze ambities niet realiseren", zei de commissaris van Feyenoord.

"We hebben op sportief vlak een lekkere seizoensstart gehad. Maar als club willen we ook buiten het veld stappen zetten."

Feyenoord is met de politie, de overheid en de KNVB in gesprek over het oplossen van de problemen. "Op dit moment kunnen we daar inhoudelijk niets over zeggen. Dat zou de plannen van de andere partijen in de weg kunnen zitten. Hopelijk wordt er snel meer duidelijk."