De raad van commissarissen (rvc) van Feyenoord spreekt na het aangekondigde vertrek van de bedreigde algemeen directeur Mark Koevermans van een trieste dag voor de club. De Rotterdammers benadrukken hulp nodig te hebben bij het oplossen van het probleem, ook omdat niet duidelijk is uit welke hoek de dreiging komt.

"Dit is niet alleen het probleem van Feyenoord, het gebeurt door heel Nederland", zei voorzitter Toon van Bodegom van de rvc woensdag op een persconferentie in De Kuip. "We moeten met de gemeente, de KNVB en de politie tot een oplossing komen, want deze situatie is niet langer houdbaar."

De 53-jarige Koevermans kondigde woensdag aan per 1 december te stoppen als algemeen directeur. Hij vindt dat hij zijn werk "door een reeks incidenten" niet meer fatsoenlijk kan uitvoeren zonder zich af te vragen of dit impact zal hebben op de veiligheidssituatie van hem en zijn gezin.

In september van dit jaar werden de ruiten van de voordeur van Koevermans' huis ingegooid en werd diezelfde deur beklad. De algemeen directeur ligt als voorstander van een nieuw Feyenoord-stadion al langer niet goed bij een deel van de aanhang, al zegt de rvc dat het niet bewezen is dat er een verband bestaat tussen de bedreigingen aan Koevermans en het project Feyenoord City.

"De connectie tussen de bedreigingen en het stadiondossier is er niet", zei vicevoorzitter Gérard Moussault. "We hebben in het verleden meer van dit soort uitwassen gehad. We zijn in overleg met de driehoek omdat men niet weet wat de achtergrond is van de mensen die dit op hun geweten hebben."

Mark Koevermans stapt per 1 december op als algemeen directeur van Feyenoord. Mark Koevermans stapt per 1 december op als algemeen directeur van Feyenoord. Foto: Pro Shots

'We zullen ons met hand en tand verzetten'

Van Bodegom voegde daar nog wel aan toe dat het stadiondossier "een belangrijk dossier is dat de gemoederen bezighoudt". Toch is nog niet bekend wat het motief is geweest van de mensen die verantwoordelijk zijn voor de bedreigingen. De rvc houdt zelfs rekening met het scenario dat de dreiging niet uit Feyenoord-hoek komt.

"We krijgen signalen vanuit de overheid dat er ongrijpbare elementen bij betrokken zijn die niks met Feyenoord te maken hebben. Wij nemen verantwoordelijkheid, maar we zijn op een bepaald punt ook aangewezen op steun van de overheid", zei Moussault.

"Ik maak ook bewust heel duidelijk het onderscheid tussen supporters en andere mensen. We hebben het nu over die andere mensen. Wat er gebeurd is, is absoluut niet te tolereren. Ongeacht het motief zullen we ons met hand en tand verzetten."

Feyenoord werkt ondertussen met de gemeente, politie en de KNVB aan een oplossing, maar de rvc kon daar op de persconferentie verder niets over zeggen. "Tot er een plan de campagne is, doen we daar geen uitspraken over", aldus Van Bodegom.