NEC heeft een jeugdspeler van een onder 18-elftal per direct weggestuurd. De speler was betrokken bij de rellen buiten het NEC-stadion na de derby tegen Vitesse (0-1) van 17 oktober.

"Dit gedrag hoort niet bij de normen en waarden die wij als club uitdragen en we distantiëren ons van het gedrag dat hij heeft laten zien. Om die reden hebben we de desbetreffende jeugdspeler laten weten dat er voor hem geen plek meer is in onze jeugdopleiding", aldus een woordvoerder van NEC woensdag tegen de Gelderlander.

Op beelden is te zien dat de jeugdspeler van NEC medeplichtig is aan het vernielen van een politiebusje. De politie kon later ook aan de Nijmeegse club bevestigen dat het om de desbetreffende speler ging.

Na de wedstrijd tussen NEC en Vitesse braken er rellen uit buiten het Goffertstadion. Vele tientallen NEC-hooligans zochten de confrontatie met de politie. Ze vernielden een politiebusje en gooiden met stokken en stenen naar agenten. Ook werden agenten belaagd met boomstronken. De politie voerde verschillende charges uit.

In totaal zijn al ruim twintig mensen opgepakt vanwege hun rol bij de rellen buiten het stadion. Volgens algemeen directeur Wilco van Schaik van NEC was het merendeel van de relschoppers niet eens in het stadion aanwezig tijdens de wedstrijd.

Door de onderlinge rivaliteit tussen de clubs liepen de gemoederen tijdens de derby al hoog op. NEC-fans hadden een groot spandoek in het stadion opgehangen met daarop de tekst 'Pure Haat'. De aanklager van de KNVB is al een vooronderzoek naar het spandoek gestart.