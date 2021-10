De KNVB en de gemeente Rotterdam zijn geschrokken van het besluit van Mark Koevermans om te stoppen als algemeen directeur van Feyenoord. De voormalige tennisprof vindt dat hij zijn werk door recente bedreigingen niet meer fatsoenlijk kan uitvoeren.

"Als een bestuurder om die reden opstapt, is dat op de eerste plaats dieptreurig voor hem en zijn omgeving. Op de tweede plaats treft dit ook ons voetbal. In een verhardende atmosfeer binnen de maatschappij ontkomt het voetbal niet aan de extreme uitwassen daarvan", zegt directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen in een verklaring.

Koevermans maakte woensdagochtend bekend per 1 december op te stappen. De algemeen directeur vindt dat hij niet langer leiding kan geven zonder zich af te vragen of dit impact zal hebben op de veiligheidssituatie van hem en zijn gezin. Daarmee wordt gedoeld op recente bedreigingen aan zijn adres.

In september werden stenen door de ruiten van Koevermans woning gegooid en werd zijn voordeur beklad, vermoedelijk door de harde kern van Feyenoord. Ook eerder dit jaar werd hij thuis lastiggevallen door supporters die het niet eens zijn met de plannen voor de bouw van een nieuw stadion.

"Het betaald voetbal is, zo blijkt, een omgeving waarin kleine, maar in hun gedrag hardnekkige delen van het publiek zich ernstig misdragen, met name aan het adres van andere supporters, bestuurders en voetballers", zegt Van Leeuwen.

"In stadions, op internet, rond wedstrijden en zelfs op plaatsen ver van stadions en op dagen dat er niet gevoetbald wordt. Dit moet stoppen. Ik ben er als directeur betaald voetbal meer dan blij mee dat de overheid samen met ons op snelle en stevige maatregelen zint. Er is daarover vandaag al contact geweest met het ministerie van Justitie en Veiligheid."

Mark Koevermans stapt per 1 december op als algemeen directeur van Feyenoord. Foto: Pro Shots

Gemeente Rotterdam: 'Dit is kwalijk en verdrietig'

Ook de gemeente Rotterdam reageerde woensdag geschrokken op het vertrek van Koevermans. "Het blijft een kwalijke en verdrietige zaak dat een persoon zich, door intimidatie en bedreigingen, genoodzaakt voelt om zijn functie neer te leggen", zegt de Rotterdamse wethouder Arjan van Gils (Grote Projecten).

Van Gils, die namens de gemeente Rotterdam spreekt omdat burgemeester Ahmed Aboutaleb vanwege een handelsmissie in Dubai zit, zegt alle begrip te hebben voor het besluit van Koevermans. "Ik spreek mijn waardering uit voor de manier waarop hij de afgelopen periode onder intense en moeilijke omstandigheden heeft gewerkt."

De plannen voor de bouw van een nieuw stadion leiden al tijden tot onrust; zo moesten gesprekken erover tussen de directie van Feyenoord en de gemeente Rotterdam op het stadhuis onder beveiliging worden gevoerd.

Medestanders van de ontwikkeling van het nieuwe stadioncomplex kregen thuis bezoek van supporters en ook leden van de Rotterdamse gemeenteraad zijn bedreigd.

De gemeente wacht voor een verdere reactie de persconferentie af die Feyenoord woensdagmiddag geeft.