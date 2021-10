Een rechter in Madrid heeft woensdag geoordeeld dat Lucas Hernández niet gestraft wordt voor het negeren van een verbod op contact met zijn ex-vriendin, die inmiddels weer zijn partner is. De verdediger van Bayern München hing een celstraf van zes maanden boven het hoofd.

De voorwaardelijke straf wordt wel met vier jaar verlengd. Bovendien moet Hernández een boete van 96.000 euro betalen als hij opnieuw in de fout gaat.

De Franse international werd in 2017 als speler van Atlético Madrid veroordeeld tot 31 dagen taakstraf wegens huiselijk geweld tegen zijn toenmalige vriendin. De vrouw kreeg dezelfde straf. Bovendien werd de twee een contactverbod opgelegd, waardoor ze niet binnen 500 meter van elkaar mochten komen.

Enkele maanden nadat die straf was uitgesproken, besloten Hernández en zijn ex weer bij elkaar te komen. Ze gingen samen op vakantie naar de Verenigde Staten, waar ze in Las Vegas zelfs in het huwelijk traden.

Bij terugkomst op de luchthaven in Madrid werden ze opgewacht door de politie. Als het koppel apart van elkaar was teruggevlogen, dan had de overtreding van het contactverbod niet op Spaans grondgebied plaatsgevonden en waren ze niet strafbaar geweest.

De rechter oordeelde woensdag dat de twee weliswaar het contactverbod hadden geschonden, maar omdat het met wederzijds goedvinden gebeurde, was een nieuwe veroordeling niet nodig.