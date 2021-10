Boris van Schuppen liet dinsdagavond met een succesvolle panenka in de beslissende penaltyserie tegen VVV-Venlo zien over stalen zenuwen te beschikken. De middenvelder van NAC had zich al voorgenomen om zijn strafschop in de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker op die manier te nemen.

"Ik had het al besloten met een van mijn beste vrienden", aldus Van Schuppen in het Rat Verlegh Stadion tegen ESPN. "Ik zei tegen hem: bij mijn eerste penalty in het betaald voetbal doe ik een panenka. Dat heb ik al vaker gedaan in de jeugd. De trainer zei ook nog tegen me dat ik het nu een keer in een vol Rat Verlegh Stadion moest doen."

De pas negentienjarige Van Schuppen nam de derde strafschop van NAC en zag VVV-doelman Delano Van Crooij voor een hoek kiezen, waardoor hij zijn panenka zoals gepland in het midden van het doel zag gaan.

Het NAC-talent werd niet afgeschrikt door Rai Vloet, die afgelopen zaterdag namens Heracles Almelo met zijn panenka volledig de mist inging tegen streekgenoot PEC Zwolle. De stift van de aanvaller ging ruim over het doel van Kostas Lamprou. De Zwollenaren wonnen de wedstrijd met 1-0.

"Ik heb de penalty van Vloet ook gezien. Hij moet denk ik even die van mij bekijken", zei de zelfverzekerde Van Schuppen met een glimlach. "Een beetje lef hebben hoort er ook bij. Ik voelde ook geen spanning, omdat ik het in de jeugd ook heb gedaan. De volgende keer schiet ik de bal gewoon strak in het net."

Mede door de panenka van Van Schuppen won NAC de penaltyserie van VVV en plaatste de ploeg zich voor de tweede ronde. Brian Koglin en Kees de Boer misten namens de Venlonaren. Bij de ploeg uit Breda faalde niemand van 11 meter.

Boris van Schuppen koos voor een panenka in de penaltyserie en deed dat met verve. Foto: Pro Shots

