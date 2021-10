Mark Koevermans heeft besloten per 1 december te stoppen als algemeen directeur van Feyenoord. Hoofdreden voor zijn aanstaande vertrek zijn recente bedreigingen aan zijn adres.

In een verklaring op de site van Feyenoord staat dat de 53-jarige Koevermans "na een reeks van incidenten niet langer het gevoel heeft goed te kunnen functioneren en beslissingen te kunnen nemen, zonder zich af te vragen of dit impact zal hebben op de veiligheidssituatie van hem en zijn gezin".

Koevermans ligt al enige tijd onder vuur bij de Feyenoord-aanhang, met name omdat hij groot voorstander is van de bouw van een nieuw stadion. Veel supporters zien het project Feyenoord City niet zitten en willen dat De Kuip de thuishaven blijft.

In september van dit jaar werden de ruiten van de voordeur van Koevermans ingegooid. De afkorting RJK, die voor Rotterdamse Jongeren Kern staat, was met een spuitbus op de voordeur gespoten.

Koevermans begon in 2009 als commercieel directeur

Koevermans is een voormalige proftennisser die in 1991 nog de 37e plek op de wereldranglijst bezette. De Rotterdammer begon in januari 2009 als commercieel directeur bij Feyenoord en werd in de zomer van 2019 algemeen directeur na het vertrek van Jan de Jong. Eerst op interimbasis en daarna definitief.

"Feyenoord zit al vanaf mijn kinderjaren in mijn hart", zegt Koevermans. "Bij mijn aanstelling gaf ik niet voor niets en zonder overdrijving aan dat met werken voor Feyenoord voor mij een jongensdroom in vervulling ging. Daarmee is het vandaag geen fijne dag voor mij. Het doet pijn dit besluit te hebben moeten nemen."

Het is nog niet bekend wie Koevermans vanaf 1 december opvolgt als algemeen directeur. Voorzitter Toon van Bodegom van de raad van commissarissen en vicevoorzitter Gérard Moussault geven later op woensdag een toelichting op het vertrek van Koevermans.