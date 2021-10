Trainer Peter Wesselink is meer dan trots op de bekerstunt van DVS'33, maar de zege op FC Eindhoven in de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker kwam voor hem niet als een grote verrassing. De club uit Ermelo, die uitkomt in de Derde Divisie, was met 2-1 te sterk voor de formatie uit de Keuken Kampioen Divisie.

"Ik heb tegen de jongens gezegd: als je tegen een club uit de Eerste Divisie speelt, heb je altijd een kans", zei Wesselink na het duel in Ermelo tegen ESPN. "Als je zo'n wedstrijd tien keer speelt, heb je twee of drie keer de mogelijkheid om een resultaat te halen. Vandaag was het zover. Alles viel op z'n plek."

Benjamin Roemeon schoot DVS'33 in de negende minuut al op voorsprong na een verre uittrap van zijn keeper en maakte er vlak na rust ook 2-0 van door geblunder van FC Eindhoven-doelman Nigel Bertrams. De aansluitingstreffer van Jasper Dahlhaus in de zesde minuut van de blessuretijd kwam te laat voor de bezoekers.

Wesselink begon bewust in een defensieve opstelling tegen FC Eindhoven, dat twee niveaus hoger speelt. "Normaal gesproken willen we veel aan de bal zijn en hoog druk zetten, maar tegen deze ploeg ga je eraf als je gaat voetballen. Daarom heb ik het deze wedstrijd met vijf verdedigers wat anders gedaan. Dat pakte goed uit."

De 0-2 van Benjamin Roemeon werd uitgebreid gevierd door de spelers. Foto: Pro Shots

Trainer Wesselink hoopt op grote club in volgende ronde

Hoewel Wesselink nuchter blijft onder het bekersucces, komt de overwinning van DVS'33 natuurlijk wel uit de lucht vallen. De ploeg uit Ermelo staat in de Derde Divisie op de zesde plaats en FC Eindhoven is twee treden hoger terug te vinden in de middenmoot van de Keuken Kampioen Divisie.

"Het is nu al twintig minuten na de wedstrijd, dus dan begin je al te relativeren", verklaarde Wesselink, die tijdens het interview een nat pak kreeg door zijn euforische spelers. "Dit is natuurlijk een grote avond voor de club en iedereen die DVS'33 een warm hart toedraagt. In de volgende ronde zou het voor de club geweldig zijn om een thuiswedstrijd tegen een van de grote ploegen te spelen."

De focus van Wesselink gaat nu eerst naar zaterdag, als de streekderby tegen koploper Sparta Nijkerk op het programma staat. "Vanavond mogen we nog even genieten en misschien morgen ook nog, maar donderdag gaan we de wonden likken na deze fysieke aanslag. Sparta Nijkerk heeft ook volle bak moeten gaan tegen ADO Den Haag (0-2-verlies, red.), dus daar hoeven we het niet over te hebben."

