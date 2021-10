De Australische profvoetballer Joshua Cavallo heeft woensdag (lokale tijd) bekendgemaakt homoseksueel te zijn. De verdediger van Adelaide United is voor zover bekend de eerste actieve voetballer ter wereld op het hoogste niveau bij de mannen die openlijk uitkomt voor zijn homoseksualiteit.

"Hallo iedereen, ik moet iets persoonlijks met jullie delen. Ik ben profvoetballer én homoseksueel", begon Cavallo zijn verhaal in een videoboodschap. "Het is een lange weg geweest om tot dit punt te komen. Ik heb ongeveer zes jaar met mijn homoseksualiteit geworsteld, maar ik ben blij dat ik dat nu achter me kan laten."

Er heerst nog altijd een taboe op homoseksualiteit in het profvoetbal, waardoor er op dit moment voor zover bekend geen andere homoseksuele voetballers op het hoogste niveau actief zijn. In de zomer van 2020 maakte wel een speler uit de Premier League bekend op mannen te vallen, maar hij besloot anoniem te blijven.

Justin Fashanu kwam in 1990 als eerste Britse profvoetballer uit de kast. Hij beroofde zichzelf in 1998 van het leven. In Nederland maakte John de Bever, nu vooral bekend als zanger, tijdens zijn professionele voetbalcarrière bekend homoseksueel te zijn.

Er zijn wel bekende ex-profs die nu openlijk homoseksueel zijn, maar hun coming-out kwam pas toen ze al gestopt waren. Een van de bekendste voorbeelden is Thomas Hitzlsperger. De 52-voudig Duits international zette in 2013 een punt achter zijn loopbaan en maakte pas een jaar later bekend homoseksueel te zijn.

'Dit is een historische dag voor het Australische voetbal'

De 21-jarige Cavallo, die met Adelaide United uitkomt op het hoogste niveau in Australië, probeerde zijn geaardheid ook lange tijd te verbergen. "Toen ik opgroeide, voelde ik altijd de behoefte om mezelf te verstoppen. Ik schaamde me ervoor dat ik nooit zou kunnen doen wat ik het liefst doe en tegelijkertijd homoseksueel zou kunnen zijn."

Adelaide United spreekt in een verklaring op de site zijn steun uit voor Cavallo. "We zijn er ontzettend trots op dat we Josh mogen steunen tijdens dit avontuur. Dit is niet alleen een belangrijke dag in het leven van Josh, maar een historisch moment voor het hele Australische voetbal", zegt directeur Nathan Kosmina.

Hoofdtrainer Carl Vaert benadrukt dat iedereen in de selectie achter Cavallo staat. "Josh is een geweldige jongen die een ongelooflijk staaltje moed vertoont. Ik ben heel trots op hem en bewonder en steun Josh, net als de rest van de technische staf en de hele spelersgroep."