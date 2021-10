Bondscoach Mark Parsons was opvallend positief na de moeizame 0-2-overwinning van de Oranjevrouwen op Belarus in de WK-kwalificatie. Terwijl de speelsters dinsdag ontevreden van het veld stapten in het Dynamo Stadium, had de Brit veel goede dingen gezien.

"Het team heeft vandaag een andere kant getoond. De ploeg heeft mentaliteit en karakter laten zien op een zware avond", zei Parsons na afloop in Minsk tegen de NOS. "Goede teams zoeken altijd naar een nieuwe manier om tot kansen te komen en toen we die kregen, was het raak."

Lieke Martens, die het openingsdoelpunt maakte, zei dat Oranje niet tevreden mocht zijn en dat er vooral in de eerste helft te weinig energie werd geleverd. Daniëlle van de Donk, maker van de 0-2, noemde het spel van Oranje slordig en langzaam.

Parsons zei dat Oranje een "beetje onder zijn niveau speelde" en Belarus zichzelf een beetje overtrof. "Kwalitatief was het niet goed genoeg, maar uiteindelijk stonden we wel op. We hebben een manier gevonden om Belarus te verslaan."

Stand WK-kwalificatiegroep C 1. Nederland 4-10 (+12)

2. IJsland 3-6 (+7)

3. Tsjechië 3-4 (+4)

4. Belarus 2-3 (+1)

5. Cyprus 4-0 (-24)

Lieke Martens miste voor rust een grote kans. Lieke Martens miste voor rust een grote kans. Foto: Getty Images

'Speciale spelers doen speciale dingen'

Nadat Lieke Martens in de eerste helft de enige kans van Oranje onbenut had gelaten, scoorde de 28-jarige vleugelspeler in de 71e minuut wel tegen de nummer 53 van de wereldranglijst. Ze kapte een tegenstander uit en rondde fraai af.

"Speciale spelers doen speciale dingen. En Martens is een speciale speler", vertelde Parsons. "Na de 0-1 veranderde de wedstrijd, het werd open. Daardoor werd het ook nog 0-2."

Een andere "speciale speler", Vivianne Miedema, ontbrak tegen Belarus, omdat ze rust kreeg. "Natuurlijk hebben we haar gemist", erkende Parsons. "Ook buiten het veld. Maar uiteindelijk hebben de spelers die er wel zijn het ook kunnen doen."

Door de magere overwinning zet Nederland weer een stapje richting het WK van over twee jaar in Australië en Nieuw-Zeeland. Met tien punten uit vier wedstrijden gaat Oranje soeverein aan de leiding in groep C.